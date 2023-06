La Orquesta Municipal de San Martín sepresentó en el teatro Mendoza

Por Redacción

Anoche, sábado, en la sala del teatro Mendoza, de la capital mendocina, y ante un lleno total de las gradas, se presentó el Coro y la Orquesta Escuela, de General San Martín, con el espectáculo “Un millón de sueños… fantasía sinfónica”.

Asistió el intendente Raúl Rufeil, que destacó la calidad de la orquesta y el trabajo que realizan los jóvenes para brindar un gran show en cada una de sus presentaciones.

El director de la orquesta es Hugo Arcidiácono y el repertorio de anoche ofreció canciones de clásicos infantiles, “para niños y para que los adultos vuelvan a vivir esos hermosos momentos”, resumió Arcidiácono.

Entre las canciones interpretadas se escucharon When you wish upon a star, A Million Dreams, No importa la distancia, Tu amigo fiel, Los increíbles, Married life, Veo en ti la luz, Bella y Bestia son, Monsters Inc, El rey león, Recuérdame, Aladín, Frozen, A Million Dreams.

Fuente: Prensa de San Martín.-