La Orquesta Escuela de San Martín se presenta ésta noche en el teatro Mendoza

El repertorio incluirá: When you wish upon a star, A Million Dreams, No importa la distancia, Tu amigo fiel, Los increíbles, Married life, Veo en ti la luz, Bella y Bestia son, Monsters Inc, El rey león, Recuérdame, Aladín, Frozen, A Million Dreams.

Las entradas pueden adquirirse en entrada web, al link: http://surl.li/hrcqf

Fuente: Prensa de San Martín.-