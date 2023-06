La Orquesta Escuela de San Martín presenta en el Teatro Mendoza «Un millón de sueños»

Por Redacción

El próximo sábado 24 de junio, a las 21:30, el Coro y la Orquesta Escuela, de General San Martín se presentará en el teatro Mendoza, con el espectáculo “Un millón de sueños… fantasía sinfónica”.

El director Hugo Arcidiácono, comentó que “el concierto ofrecerá canciones de clásicos infantiles para niños y para que los adultos vuelvan a vivir esos hermosos momentos”.

El repertorio incluirá: When you wish upon a star, A Million Dreams, No importa la distancia, Tu amigo fiel, Los increíbles, Married life, Veo en ti la luz, Bella y Bestia son, Monsters Inc, El rey león, Recuérdame, Aladín, Frozen, A Million Dreams.

Las entradas pueden adquirirse en entrada web, al link: http://surl.li/hrcqf

Fuente: Prensa de San Martín.-