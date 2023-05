«Noche de Teatro» en el Teatro Luis Encio Bianchi

Por Redacción

La Municipalidad de Rivadavia los invita al espectáculo unipersonal «De profesión contador» por Daniel Encina.

Un típico y convencional contador, es el protagonista de este relato, que, a través del humor, comparte con el público la historia de cómo un día descubrió el sentido de su profesión.

El es un buen tipo, que no se cuestiona demasiado. Tal vez por eso, determinado por los mandatos familiares, se recibió de Contador Público Nacional Perito Partidor. Título en mano hizo lo que se esperaba de él (trabajó, adquirió bienes, etc.) sin embargo no se salvó de los problemas económicos.

Entrada gratuita

Las entradas deben retirarse en la boletería del Cine Ducal de lunes a viernes de 7 a 13 y de 17 a 21 horas.

Fuente: Prensa de Rivadavia.-