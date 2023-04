Con gran éxito comenzó en Rivadavia el ciclo «Noches de Humor»

Por Redacción

La Municipalidad de Rivadavia invita al ciclo Noches de Humor en el Teatro Luis Encio Bianchi del 14 de abril al 5 de mayo.

Con entrada gratis, los vecinos podrán disfrutar de las obras más importantes y de los referen tes de este género en nuestra provincia. Las entradas deben retirarse en la boletería del Cine Ducal de lunes a viernes de 7 a 13 y de 17 a 21 horas.

Detalle de las obras:

MUSELINA LA VIDA ES UN CABARET

Viernes 14 abril Hora: 21.30 Actor: Adrián Sorrentino

Un espectáculo unipersonal de humor, canciones y Tap, que nos habla de la fidelidad a los sueños. El show muestra el íntimo mundo del camarín y fantasía del escenario de un cabaret. Muselina es la historia de un artista de la noche que nos cuenta parte de su vida desde el camarín y parte de su arte desde el escenario. La importancia de serle fiel a los sueños es el eje de la historia.

ÉXITOS COTIDIANOS

Viernes 21 abril

Hora: 21.30

Actriz: Jessica Echegaray

Este unipersonal de humor o stand up, habla del éxito en el trabajo, la familia, la pareja, todo el tiempo estamos rodeados de éxitos cotidianos.

EL MIEDO DE TODA MUJER

Sábado 29 de abril

Hora: 21.30

Actriz: Miranda Sauervein – Leticia Gili

¿Quién dijo que todo en la vida es color de rosas? Y mucho menos en las distintas situaciones que pasan las mujeres en el transcurso de la existencia. La adolescencia, los tabúes en la sexualidad, los desengaños amorosos, la maternidad y el matrimonio, son algunos de los tópicos que se desandan con humor al límite e hilarante en la obra.

DE PROFE$IÓN CONTADOR

Viernes 5 de mayo

Hora: 21.30

Actor: Daniel Encina

Un típico y convencional contador, es el protagonista de este relato, que, a través del humor, comparte con el público la historia de cómo un día descubrió el sentido de su profesión.

Él es un buen tipo, que no se cuestiona demasiado. Tal vez por eso, determinado por los mandatos familiares, se recibió de Contador Público Nacional Perito Partidor. Título en mano hizo lo que se esperaba de él (trabajó, adquirió bienes, etc.) sin embargo no se salvó de los problemas económicos.

Fuente: Prensa de Rivadavia.-