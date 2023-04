Entrega de casas en barrio Tropero Sosa de San Martín

Por Redacción

Durante el mediodía de este miércoles 5 de abril se entregaron en San Martín, 14 viviendas en el barrio Tropero Sosa, de Ciudad. El acto estuvo encabezado por el gobernador, Rodolfo Suárez; el intendente, Raúl Rufeil; la presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, María Marta Ontanilla y el vice gobernador Mario Abed.

Las viviendas pertenecen al Plan Provincial de Viviendas Mendoza Construye – Vivienda Social y durante la entrega de las casas a sus propietarios, Rufeil señaló que “es un momento muy lindo y muy gratificante, porque no es sólo entregar una vivienda, acá se va a desarrollar un hogar, con una familia, con proyectos a mediano y largo plazo, y eso es lo bueno de entregar una casa, que a partir de esta contención, puedan proyectarse en generaciones venideras”.

Rufeil también dijo que “la Municipalidad estuvo presente con las obras de urbanización, que no es una tarea menor. Sabemos de déficit de vivienda que alcanza a todo el país, pero uno de los problemas graves es la inflación, responsabilidad de las políticas nacionales. La Provincia inicia estos proyectos pero después se ve deteriorados por la gran inflación que hay”.

Rodolfo Suarez, dijo: “En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, comenzar una vivienda y terminarla es un logro. Es un logro de ustedes (los vecinos) porque han tenido que comprar el terreno y van a pagar la vivienda, para que otros puedan también tener su casa. Porque en este país, si el Estado no está al lado de la gente, es muy difícil acceder a una vivienda. Yo quiero agradecerle al intendente porque él ha colaborado muchísimo con la urbanización del barrio. Sin eso, no hubiera sido posible, no sólo entregar estas viviendas, sino las 200 que ya hemos entregado y otras 198 que están en ejecución”.

Uno de los beneficiarios, Fabricio Suárez, con una familia de cinco integrantes, se mostró muy contento: “Hace cuatro años que nos habíamos anotado y hoy estamos muy emocionados porque lo esperábamos hace mucho tiempo con mi esposa Marisa y mis tres hijos. Ya no podíamos hacer frente al alquiler. Veo la casa realmente muy linda. Fuimos al Municipio, a la Dirección de Vivienda, nos anotamos y al fin llegó el momento”.

Fuente: Prensa de San Martín.-