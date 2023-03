Vuelve Mendoza Futura y desde San Martín podés participar

Por Redacción

Mendoza Futura es un programa de desarrollo de habilidades destinado a jóvenes de entre 15 y 18 años que vivan en la provincia y vos, desde San Martín también podés participar.

Mendoza Futura reúne espacios para la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico, desarrollando y entrenando competencias tecnológicas e innovativas en nuestros jóvenes.

Es una iniciativa Federal que llega a todos los departamentos de la provincia. Esta es la tercera temporada del programa y quienes quiera sumarse pueden hacerlo a través del link: bit.ly/40yqNpH

Reenscribirte si has cursado los Episodios 1 o 2 de Mendoza Futura para dar continuidad a tu formación. Si no has cursado anteriormente y tenés conocimientos tecnológicos, ingresá al mismo formulario y vas a acceder a un test de habilidades tecnológicas para que resuelvas. Así, si tenés los saberes necesarios, podés sumarte a los episodios 2, 3 y 4 del programa durante 2023.

Fuente: Prensa de San Martín.-