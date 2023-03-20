Inscripciones abiertas para los talleres culturales de Rivadavia

Por Redacción

La Municipalidad de Rivadavia informa que se encuentran abiertas las inscripciones a los talleres culturales y artísticos. Los interesados deberán acercarse de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20 horas en la Casa de la Cultura, San Isidro y Belisario Gil.

A través de diversas propuestas creativas, tanto niños como jóvenes y adultos tienen la posibilidad de realizar actividades formativas y expresivas, con acompañamiento e instrucción profesional.

Los cursos son presenciales y con cupos limitados; serán dictados en los camarines y 1º piso del Cine Teatro Ducal, Casa de la Cultura, ex Mercado Municipal, SUM, barrio Mutual Cuyo y el Salón Educadores Jubilados; de lunes a sábados.

Por consultas o inquietudes, comunicarse al 4444543/5/6 interno 294.

TALLER DÍA HORARIO LUGAR PROFESOR
1 INGLES TURISTA MARTES 18:00 – 21:00 CASA DE LA CULTURA ANTONELLA VANELLA
2 PORCELANA FRÍA MARTES 18:00 – 20:00 CASA DE LA CULTURA MARIA VIDELA
3 APOYO ESCOLAR Y UNIVERSITARIO MARTES 18:00 – 21:00 CASA DE LA CULTURA JOSÉ GRIGOR
4 COTILLON MIÉRCOLES 15:00 – 17:00 CASA DE LA CULTURA SANDRA DONAIRE
5 TEJIDO A DOS AGUJAS, CROCHET Y TUNECINO MIÉRCOLES 15:00 – 19:00 CASA DE LA CULTURA MARIA AMADO
6 BORDADO MEXICANO VIERNES 10:00 – 12:00 CASA DE LA CULTURA GRISELDA PONCE
7 COSTURA VIERNES 15:00 – 17:00 CASA DE LA CULTURA LAURA PICHILLI
8 PINTURA EN TELA VIERNES 17:00 – 19:00 CASA DE LA CULTURA LAURA PICHILLI
9 PRIMERAS PUNTADAS VIERNES 15:00 – 17:00 CASA DE LA CULTURA GABRIELA PARRA
10 FOTOGRAFÍA SÁBADO 16:00 – 19:00 CASA DE LA CULTURA CECILIA SANCHEZ
11 MUÑEQUERÍA Y SOUVENIRS SÁBADO 15:00 – 16:00 CASA DE LA CULTURA LORENA JEREZ
12
PRE – ABOGACÍA
SÁBADO
 LA PROFESORA
CASA DE LA CULTURA
ADRIANA NEGRI
13 CONFIRMA HORARIO
14 PINTURA ARTÍSTICA – ADULTOS LUNES 15:00 – 18:00 1º PISO – CINE DUCAL MARIA ELENA CANTUDO
15
TAEKWONDO – DO
 LUNES
19:00 – 21:00
1º PISO – CINE DUCAL
ALEJANDRO CUADROS
JUEVES
16 MACRAMÉ MARTES 15:00 – 17:00 1º PISO – CINE DUCAL CLAUDIA GUAJARDO
17 DISEÑO DE UÑAS MARTES 15:00 – 18:00 CAMARINES DEL CINE DUCAL MARITE RIZZO
18 PELUQUERIA MARTES 16:00 – 19:00 CAMARINES DEL CINE DUCAL SEBASTIAN NAVAS
19 ITALIANO TURISTA MARTES 17:30 – 20:30 CAMARINES DEL CINE DUCAL ADRIAN VEROLO
20 INICIACIÓN A LA DANZA MARTES 18:30 – 20:30 1º PISO – CINE DUCAL NAYIBE COLBA
21 PELUQUERIA MIÉRCOLES 14:00 – 16:00 CAMARINES DEL CINE DUCAL VIVIANA PIZARRO
22 PELUQUERIA MIÉRCOLES 16:00 – 19:00 CAMARINES DEL CINE DUCAL SEBASTIAN NAVAS
23 RECICLADO INFANTIL MIÉRCOLES 18:00 – 20:00 CAMARINES DEL CINE DUCAL DENNIS GONZALEZ
24 YOGA MIÉRCOLES 16:00 – 17:00 1º PISO – CINE DUCAL MILAGROS AGUIRRE
25 TANGO MIÉRCOLES 21:00 – 22:00 1º PISO – CINE DUCAL SEBASTIAN ROBLEDO – AGUSTINA GUIA
26 PELUQUERIA JUEVES 15:00 – 17:00 CAMARINES DEL CINE DUCAL ELIANA GARCIA
27 MACRAMÉ – HORQUILLA JUEVES 15:00 – 17:00 1º PISO – CINE DUCAL CLAUDIA GUAJARDO
28 YOGA VIERNES 16:00 – 17:00 1° PISO – CINE DUCAL MILAGROS AGUIRRE
29 FREE DANCE VIERNES 18:30 – 20:30 1º PISO – CINE DUCAL NIEVES CORIA
30 CANTO VIERNES 18:30 – 20:30 CAMARINES DEL CINE DUCAL ANABEL MOLINA
31 KARATE VIERNES 21:00 – 22:30 1º PISO – CINE DUCAL DIEGO SALINAS
32 HIP – HOP SABADO 10:00 – 13:00 1º PISO – CINE DUCAL ARIEL ALLENDE
33 ARABE SÁBADO 15:00 – 17:00 1º PISO – CINE DUCAL SHEILA NAZER
34 ARTESANÍA EN FIBRO FACIL SÁBADO 15:00 – 18:30 MERCADO MUNICIPAL CLAUDIA CAMPOS
35 FOLCLORE SÁBADO 18:00 – 21:00 1º PISO – CINE DUCAL VANESA ALCARAZ
36 ZUMBA SÁBADO 17:00 – 18:00 1º PISO – CINE DUCAL KARINA PEREZ
37 TEATRO JUVENIL SÁBADO 15:00 – 17:00 TEATRO BIANCHI JORGE FLORES
38 TEJIDO AL CROCHET MARTES 15:00 – 17:00 SALÓN EDUCADORES JUBILADOS LORENA GUZMAN
39 MARROQUINERIA MIÉRCOLES 15:00 – 17:00 SALÓN EDUCADORES JUBILADOS DANIELA TORANZO
40 PINTURA CREATIVA JUEVES 16:00 – 18:00 SALÓN EDUCADORES JUBILADOS VIVIANA GARRIGA
41 ARTE HINDÚ VIERNES 16:30 – 18-30 SALÓN EDUCADORES JUBILADOS NOELIA PERALTA

Fuente: Prensa de Rivadavia.-

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