Inscripciones abiertas para los talleres culturales de Rivadavia

Por Redacción
La Municipalidad de Rivadavia informa que se encuentran abiertas las inscripciones a los talleres culturales y artísticos. Los interesados deberán acercarse de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20 horas en la Casa de la Cultura, San Isidro y Belisario Gil.
A través de diversas propuestas creativas, tanto niños como jóvenes y adultos tienen la posibilidad de realizar actividades formativas y expresivas, con acompañamiento e instrucción profesional.
Los cursos son presenciales y con cupos limitados; serán dictados en los camarines y 1º piso del Cine Teatro Ducal, Casa de la Cultura, ex Mercado Municipal, SUM, barrio Mutual Cuyo y el Salón Educadores Jubilados; de lunes a sábados.
Por consultas o inquietudes, comunicarse al 4444543/5/6 interno 294.
|TALLER
|DÍA
|HORARIO
|LUGAR
|PROFESOR
|1
|INGLES TURISTA
|MARTES
|18:00 – 21:00
|CASA DE LA CULTURA
|ANTONELLA VANELLA
|2
|PORCELANA FRÍA
|MARTES
|18:00 – 20:00
|CASA DE LA CULTURA
|MARIA VIDELA
|3
|APOYO ESCOLAR Y UNIVERSITARIO
|MARTES
|18:00 – 21:00
|CASA DE LA CULTURA
|JOSÉ GRIGOR
|4
|COTILLON
|MIÉRCOLES
|15:00 – 17:00
|CASA DE LA CULTURA
|SANDRA DONAIRE
|5
|TEJIDO A DOS AGUJAS, CROCHET Y TUNECINO
|MIÉRCOLES
|15:00 – 19:00
|CASA DE LA CULTURA
|MARIA AMADO
|6
|BORDADO MEXICANO
|VIERNES
|10:00 – 12:00
|CASA DE LA CULTURA
|GRISELDA PONCE
|7
|COSTURA
|VIERNES
|15:00 – 17:00
|CASA DE LA CULTURA
|LAURA PICHILLI
|8
|PINTURA EN TELA
|VIERNES
|17:00 – 19:00
|CASA DE LA CULTURA
|LAURA PICHILLI
|9
|PRIMERAS PUNTADAS
|VIERNES
|15:00 – 17:00
|CASA DE LA CULTURA
|GABRIELA PARRA
|10
|FOTOGRAFÍA
|SÁBADO
|16:00 – 19:00
|CASA DE LA CULTURA
|CECILIA SANCHEZ
|11
|MUÑEQUERÍA Y SOUVENIRS
|SÁBADO
|15:00 – 16:00
|CASA DE LA CULTURA
|LORENA JEREZ
|12
|
PRE – ABOGACÍA
|
SÁBADO
|LA PROFESORA
|
CASA DE LA CULTURA
|
ADRIANA NEGRI
|13
|CONFIRMA HORARIO
|14
|PINTURA ARTÍSTICA – ADULTOS
|LUNES
|15:00 – 18:00
|1º PISO – CINE DUCAL
|MARIA ELENA CANTUDO
|
15
|
TAEKWONDO – DO
|LUNES
|
19:00 – 21:00
|
1º PISO – CINE DUCAL
|
ALEJANDRO CUADROS
|JUEVES
|16
|MACRAMÉ
|MARTES
|15:00 – 17:00
|1º PISO – CINE DUCAL
|CLAUDIA GUAJARDO
|17
|DISEÑO DE UÑAS
|MARTES
|15:00 – 18:00
|CAMARINES DEL CINE DUCAL
|MARITE RIZZO
|18
|PELUQUERIA
|MARTES
|16:00 – 19:00
|CAMARINES DEL CINE DUCAL
|SEBASTIAN NAVAS
|19
|ITALIANO TURISTA
|MARTES
|17:30 – 20:30
|CAMARINES DEL CINE DUCAL
|ADRIAN VEROLO
|20
|INICIACIÓN A LA DANZA
|MARTES
|18:30 – 20:30
|1º PISO – CINE DUCAL
|NAYIBE COLBA
|21
|PELUQUERIA
|MIÉRCOLES
|14:00 – 16:00
|CAMARINES DEL CINE DUCAL
|VIVIANA PIZARRO
|22
|PELUQUERIA
|MIÉRCOLES
|16:00 – 19:00
|CAMARINES DEL CINE DUCAL
|SEBASTIAN NAVAS
|23
|RECICLADO INFANTIL
|MIÉRCOLES
|18:00 – 20:00
|CAMARINES DEL CINE DUCAL
|DENNIS GONZALEZ
|24
|YOGA
|MIÉRCOLES
|16:00 – 17:00
|1º PISO – CINE DUCAL
|MILAGROS AGUIRRE
|25
|TANGO
|MIÉRCOLES
|21:00 – 22:00
|1º PISO – CINE DUCAL
|SEBASTIAN ROBLEDO – AGUSTINA GUIA
|26
|PELUQUERIA
|JUEVES
|15:00 – 17:00
|CAMARINES DEL CINE DUCAL
|ELIANA GARCIA
|27
|MACRAMÉ – HORQUILLA
|JUEVES
|15:00 – 17:00
|1º PISO – CINE DUCAL
|CLAUDIA GUAJARDO
|28
|YOGA
|VIERNES
|16:00 – 17:00
|1° PISO – CINE DUCAL
|MILAGROS AGUIRRE
|29
|FREE DANCE
|VIERNES
|18:30 – 20:30
|1º PISO – CINE DUCAL
|NIEVES CORIA
|30
|CANTO
|VIERNES
|18:30 – 20:30
|CAMARINES DEL CINE DUCAL
|ANABEL MOLINA
|31
|KARATE
|VIERNES
|21:00 – 22:30
|1º PISO – CINE DUCAL
|DIEGO SALINAS
|32
|HIP – HOP
|SABADO
|10:00 – 13:00
|1º PISO – CINE DUCAL
|ARIEL ALLENDE
|33
|ARABE
|SÁBADO
|15:00 – 17:00
|1º PISO – CINE DUCAL
|SHEILA NAZER
|34
|ARTESANÍA EN FIBRO FACIL
|SÁBADO
|15:00 – 18:30
|MERCADO MUNICIPAL
|CLAUDIA CAMPOS
|35
|FOLCLORE
|SÁBADO
|18:00 – 21:00
|1º PISO – CINE DUCAL
|VANESA ALCARAZ
|36
|ZUMBA
|SÁBADO
|17:00 – 18:00
|1º PISO – CINE DUCAL
|KARINA PEREZ
|37
|TEATRO JUVENIL
|SÁBADO
|15:00 – 17:00
|TEATRO BIANCHI
|JORGE FLORES
|38
|TEJIDO AL CROCHET
|MARTES
|15:00 – 17:00
|SALÓN EDUCADORES JUBILADOS
|LORENA GUZMAN
|39
|MARROQUINERIA
|MIÉRCOLES
|15:00 – 17:00
|SALÓN EDUCADORES JUBILADOS
|DANIELA TORANZO
|40
|PINTURA CREATIVA
|JUEVES
|16:00 – 18:00
|SALÓN EDUCADORES JUBILADOS
|VIVIANA GARRIGA
|41
|ARTE HINDÚ
|VIERNES
|16:30 – 18-30
|SALÓN EDUCADORES JUBILADOS
|NOELIA PERALTA
Fuente: Prensa de Rivadavia.-