San Martín: reunión en la comuna por el robo y faena de caballos

Por Redacción

Durante la mañana de este martes hubo en el HCD de San Martín, una reunión cuyo eje central fue la preocupación por el robo y faenamiento de carne de caballo. Participaron de ella el Municipio, autoridades de la Justicia y de los organismos de control.

“Lo que buscamos es articular entre todos las herramientas que permitan tener un mejor control de esta actividad ilícita que involucra el robo de caballos, la comercialización clandestina de este tipo de carnes y el riesgo que eso implica para la población”, comentó Mauricio Petri, secretario de Gobierno.

El funcionario agregó que “más allá del robo del animal, que ya de por sí constituye un delito grave, no existe control sobre el faenamiento de estos animales, que no han sido criados para consumo humano, con lo cual tienen mucha medicación, lo que puede generar daños graves en la salud de las personas”.

Víctor Panella es productor y se mostró preocupado por el tema: “Si bien no me han robado caballos en el último tiempo, me ha pasado antes y ya me han faenado diez caballos. Es increíble lo rápido que lo hacen y es carne que luego se comercializa en la molida o en empanadas”.

Panella destacó lo riesgoso que resulta el consumo de carne de caballos que no han sido criados para consumo: “Muchos de esos animales están en tratamiento, medicados con vitaminas o con vacunas. Creo que es importante concientizar a la población sobre este tema, que preste atención a si carne es muy oscura o si la grasa se ve amarilla”.

Fuente: Prensa de San Martín.-