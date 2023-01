Dos sanmartinianos participaron en el Iron Man de Mar del Plata

Por Redacción

Dos sanmartinianos participaron en la competencia Iron Man, Mar del Plata 2022. Unas de las competencias de triatlón más exigentes del país. Se trata de María González y Horacio Marón Rivieri. Ellos tuvieron que nadar 3.8 kilómetros, correr en bicicleta 180 kilómetros y terminar corriendo 42 kilómetros.

María González participó en la categoría 40/45 años cosechando un notable 5to puesto entre casi mil atletas y fue la única atleta femenina de Mendoza: “Fue muy lindo el Iron Man. La verdad que fue una experiencia increíble. Tenemos que fomentar el deporte, porque el deporte es salud, y esto no es una frase hecha. Yo, hoy comencé mi día a las seis de la mañana, cuando salí a correr y luego gimnasio; así es el día de los que amamos estas competencias. El agradecimiento especial siempre es para la familia, porque de otra forma sería imposible entrenar tantas horas sin el apoyo de tu esposo y tus hijos”.

El otro competidor sanmartiniano es Horacio Marón Rivieri, quien se ha destacado siempre en competencias largas como esta que se corrió en Mar del Plata.

Horacio dice que “Soy un apasionado del deporte, creo que no hay excusa; a veces falta tiempo. Yo siempre digo que soy deportista de profesión y odontólogo de hobbie. Nado, corro, ando en bicicleta, voy al gimnasio, he practicado krav maga, tiro, descenso, traking, todo lo que sea deporte me apasiona”.

Cuenta en su haber con el siguiente palmarés:

2013 Iron Man 70/3 San Luis

2015 42 K Chile

2016 “Conquistá tu cumbre” (2°puesto)

2017 42 K Trail Tunuyán y 60K Córdoba

2018 50 K Ultra Trail Córdoba

2021 Iron Man 70/3 Entre Ríos 42 K MIM

2021 3000 mts. Aguas abiertas (El Carrizal)

2022 Triatlón de Junín (1er puesto)

2022 Triatlón X Terra

2022 21K (Gral. San Martín)

2022 Maratón nocturna (Junín)

2022 3000 mts. Aguas abiertas Club Regatas

2022 Iron Man Mar del Plata

El entrenador de Horacio y de María es Alejandro Sottile, y ya están preparándose para el próximo Iron Man 70/3, (un poco más corto) que es 26 de marzo, en la provincia de San Juan.

El Iron Man, de Mar del Plata, contó con la participación de 800 atletas representantes de más de 250 ciudades de países como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Ecuador, Federación Rusa, Italia, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Panamá, Bolivia, Austria, México, Suiza, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Japón, Puerto Rico y Canadá.

Fuente: Prensa de San Martín.-