Hubo campaña en San Martín por el Día de la Lucha contra el Sida

Por Redacción

Esta mañana en la plaza General San Martín y en el marco del Día Internacional de la Respuesta al VIH SIDA, personal del hospital Perrupato, con la colaboración de la municipalidad de General San Martín, ofreciieron información y testeos rápidos de VIH/SIDA para concientizar y visibilizar la enfermedad.

Trabajaron en el operativo las áreas de Trabajo Social e Infectología del hospital. El jefe del departamento de infectología Matías Carpio, expresó: “Dado que hoy es el día de la lucha internacional contra el VIH Sida, nos sumamos al programa provincial, como lo venimos haciendo desde 2006. Tratamos de concientizar a la gente para que se haga el testeo”.

El test consiste en un pinchazo en el dedo, poner la sangre en una tira reactiva y en 20 minutos está el resultado. “Si el resultado es positivo nosotros como Infectología, captamos al paciente para confirmar o no, el diagnóstico. No hay que esperar a estar enfermo para testearse. Lo bueno de hacer un diagnóstico temprano es que hay muchas posibilidades de tratamiento y salvar la vida a la persona”.

Y continuó: “Existe mucho tabú sobre el SIDA y todas las infecciones de transmisión sexual. Nosotros peleamos mucho contra eso y los médicos no estamos solos en eso; nos acompaña el Servicio Social, la gente de salud mental y coordinamos con la Municipalidad para que juntos hagamos mayor concientización. Sería bueno hacerlo muchas veces más por año”.

Con respecto a los números de la gente infectada en el departamento, Carpio expresó: “Hay un antes y después de la pandemia. Los números variaron muchísimo, porque la gente se alejó de los tratamientos por la pandemia, por miedo de infectarse con coronavirus. En el hospital Perrupato teníamos (antes de pandemia) unas 300 personas en control y tratamiento. Ahora no llegan a 200. Estamos tratando de ubicar a esas personas que han dejado de asistir para que retomen el tratamiento”.

Lo bueno del tratamiento es que ya no existen los medicamentos difíciles de tolerar, con muchas reacciones adversas, efectos colaterales y antagonismos con otras medicaciones. Hoy es una sola pastilla generalmente, con pocas reacciones adversas y según los expertos, muy efectiva.

Jorge H. se hizo el testeo y esperó el resultado: “Ha salido negativo. Es muy bueno esto que han hecho acá, para los que no podamos ir al hospital. El examen es rapidísimo; en diez minutos me dieron el resultado”.

Florencia J. fue otra de las pacientes ocasionales y dijo: “Pasé por acá, pregunté y me dijeron que era el testeo de SIDA. Me lo hice y en 15 minutos me dieron el resultado. Negativo, por suerte”.

Fuente: Prensa de San Martín.-