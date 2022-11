Ulpiano Suarez se reunió con Rufeil para avanzar en agenda común de los departamentos

Por Redacción

El intendente de Capital, Ulpiano Suárez, visitó San Martín y mantuvo una reunión con su par local, Raúl Rufeil, para avanzar en proyectos de agenda común y de trabajos de equipos técnicos.

“Creemos en un trabajo que implica un compromiso solidario, una responsabilidad colectiva, y por eso vemos como muy auspicioso integrarnos a la experiencia de municipios que han sabido hacer las cosas y pensando siempre en el bien común”, comentó Rufeil durante la reunión Suárez.

“Nos falta mucho pero creemos que desde el Municipio tenemos una tarea como primer órgano de facilitar y potenciar el desarrollo de las empresas locales, que son las generadoras de trabajo genuino”, agregó Rufeil.

El mandatario local dejó ver su preocupación por temas claves, como el problema del agua y el cambio climático: “Si no aprendemos a optimizar el uso del agua, nuestra zona Este no solo no va a desarrollarse sino que, más grave aún, va a volverse una región inviable”.

El secretario de Gobierno de San Martín, Mauricio Petri, dio detalles de la reunión mantenida y de la que también participó el vicegobernador, Mario Abed: “Este es un primer encuentro con Capital, con la idea de generar futuras reuniones de los equipos técnicos de los municipios del Este, para aprovechar la experiencia que tiene Capital en algunos temas que nosotros tenemos que mejorar, como son el manejo de los residuos y la conectividad”.

Fuente: Prensa de San Martín.-