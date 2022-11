San Martín: castran un centenar de mascotas en el predio del Museo Las Bóvedas

Por Redacción

El sábado al mediodía, el programa de castración y vacunación animal de la municipalidad de Gral. San Martín estuvo en el Museo las Bóvedas, donde se castraron a 116 mascotas. Además, hubo ocho consultas generales para los profesionales y dos perros atropellados que fueron atendidos con prioridad.

El área de Zoonosis de la Comuna y la protectora “Sus patas en nuestras manos”, continúan con el programa de vacunación y castración animal, en distintos barrios y distritos del Departamento de San Martín. Esta vez, fue el turno de ciudad, en el predio del Museo Las Bóvedas.

Lucas Quiroga y Yamila Suárez, son vecinos que se acercaron al Museo para la atención de varios animales: “Trajimos once gatos y ocho perros a castrar. Nos ha parecido muy bueno este operativo. Es espectacular para la gente que no tiene medios y para los queremos ayudar. Alguno de los animales que trajimos tienen dueños y otros son de la calle”.

“Para traer a los gatos que no eran nuestros, tuvimos que aguantar algunos arañazos, pero con paciencia los pudimos atrapar” comentaron.

Heytel, es un joven que llegó el operativo con sus perros Chapo y Ema; allí dijo que “me parece muy bueno. A veces no tenés el tiempo para organizarte y esto te lo facilita un montón. Y para la gente que no tiene para pagar un veterinario, me parece muy bueno”.

El programa continúa el próximo sábado 19, a las 12, en el barrio Néstor Kirchner, de Palmira. Turnos al 2615708096 y 2634728384.

Además, todos los lunes, desde las 7:30 se atiende gratuitamente y sin turno previo, en Sargento Cabral 650, de ciudad de San Martín.

Fuente: Prensa de San Martín.-