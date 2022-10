Rivadavia dictó una charla-taller sobre acoso callejero

Por Redacción

En el Radio Club, organizado por la Dirección de Género y Diversidad de la provincia y el Área de Mujeres, Géneros y Diversidad de la comuna, se llevó a cabo el encuentro de Stand Up sobre acoso callejero.

La charla-taller, dictada por la Lic. en Psicología, Fernanda Nougues, tuvo como finalidad comprender una de las principales problemáticas que afecta a mujeres de todo el país.

El encuentro fue desarrollado por L´Oréal París en colaboración con la ONG Right to Be, con el objetivo de crear y compartir estrategias innovadoras para que hombres y mujeres sepan cómo intervenir ante un caso de acoso callejero, promoviendo espacios públicos seguros.

Fuente: Prensa de Rivadavia.-