La cantante local Valentina Grattón brilló en la televisión de Buenos Aires

Por Redacción

El domingo, en el programa televisivo “Peña del morfi” (Telefe), le realizaron un homenaje al cantante Diego Torres. Una de las sorpresas para el artista, que vendió más de 10 millones de discos y que fue ganador de diez premios Gardel, tres Grammy Latino y tres premios MTV Latinoamérica, fue un homenaje de cantantes de todas las provincias argentinas.

“La argentina te abraza Diego”, dijo el conductor Jey Mammón y presentó un video con músicos de toda la argentina cantando Tratar de estar mejor. Allí, Mendoza estuvo muy bien representada por la cantante sanmartiniana Valentina Grattón.

Comenta Laura Uano, directora de Cultura, de la Municipalidad de General San Martín: “Me llamaron de Telefe y me pidieron por un cantante que pudiera participar de este homenaje y estar a la altura musical de programa. Pensé en Valentina Grattón para esto y creo que no me equivoqué, porque he recibido cientos de mensajes felicitándola. Yo debo decir que al igual que sus amigos más próximos de la música, lloré de emoción al verla”.

Este fue el posteo de Valentina Grattón en las redes luego de su participación: “En honor a un grande como lo es Diego Torres. Justo con una canción que canté en la mejor época de mi vida, los 90’s y la infancia y pre adolescencia: una hermosura. Estoy muy agradecida con todos los mensajes y la buena onda que me han hecho llegar”. Y agregó: “Gracias a la producción del programa, a Laura Uano, que pensó en mí y nos facilitó todo para hacer el video en el hermoso Templo del Vino. A Julián Robles que la rompió con todo su arte y a mi amigo personal Paulo Giorgi, que le puso lo mejor para que sonara hermoso”.

Para el que no lo vio, puede hacerlo mediante el link de Facebook: https://www.facebook.com/10000609…/videos/432748285653476/