El Intendente Raúl Rufeil, participó de la Noche del Turismo en San Martín

Por Redacción

En el Museo Histórico Municipal Las Bóvedas, se lanzó oficialmente la Noche del Turismo en el departamento de San Martín, con un bici tour histórico – gastronómico, que incluye una visita al Museo, una vuelta por la ciudad, una parada gastronómica en Caprece y una degustación de vino torrontés en el Templo del Vino.

El intendente del Departamento Raúl Rufeil les dio la bienvenida a los veinte participantes y les agradeció la presencia en nuestro histórico lugar. “Bienvenidos a la tierra del General San Martín y del bonarda, dijo, aunque esta noche vamos a degustar torrontés, porque estamos celebrando la semana de esa cepa”.

En el lanzamiento se encontraban presente, acompañando al director de Turismo, la directora de Cultura, de General San Martín, Laura Uano y el director de Inspección, Comercio e Industria, Néstor Tuseddo. En el Parador Turístico, en otro paso de la caravana,.se.encontraba el secretario de Gobierno, Mauricio Petri y el director de Defensa Civil, Herman Pérez.

“Somos el único departamento de Mendoza que se une a CABA en esta experiencia de Noche de Turismo”, expresó el director de turismo, Jorge Corrales, quien valoró que San Martín es una de las 20 ciudades que adhieren a esta iniciativa turística.

Entre las bicicletas que el municipio brinda para el bici tour, una llamaba especialmente la atención ya que era una bicicleta doble, montada por un matrimonio sanmartiniano.

Patricia y Omar, son dos vecinos que se unieron al tour y que tratan de hacerlo siempre en esta bicicleta doble. “Cuando hay algo así, nos prendemos, apoyamos todo lo que está haciendo el municipio” dice Patricia, que es docente de la Escuela Castillo, del barrio MEBNA. Esa bicicleta, tiene una historia peculiar, cuenta: “Cuando cumplí quince años mi papá me preguntó si quería una moto o una bici, y yo le respondí que quería una bicicleta, y acá está. Va a tener cuarenta años ya esta bici”. Omar, acota con muy buen humor: “sabemos cuántos años tiene la bici, pero no sabemos cuántos kilómetros le hemos hecho, porque no los marca”.

La Noche del Turismo continúaba en el Templo del Vino, con una charla y degustación de torrontés, para luego volver al caso céntrico de la ciudad.

Fuente: Prensa de San Martín.-