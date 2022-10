Santa Rosa participó de los Juegos Sanmartinianos 2022 – Santa Rosa

Por Redacción

Los Juegos Sanmartinianos son la instancia Provincial de los Juegos Nacionales Evita. Estos juegos cuentan con un programa deportivo que reúne más de 40 disciplinas y está destinado a niños, niñas, jóvenes y adultos mayores de todo el país.

La etapa provincial se desarrolla en agosto y septiembre de cada año, y las disciplinas que participan son: fútbol, atletismo, básquetbol 3 x 3 y 5 x 5, boxeo, handball, hockey sobre césped, vóleibol, taekwondo, ciclismo, yudo, lucha, natación, nado sincronizado, gimnasia rítmica, tenis de mesa, ajedrez, tiro deportivo, canotaje, levantamiento de pesas, gimnasia artística, vóleibol de playa, bádminton, rugby, acuatlón, cestoball, patinaje artístico, karate, pelota goma trinquete, esgrima y ciclismo de montaña y de pista. En cada disciplina, las categorías son sub 12, sub 14, sub 15, sub 16 y sub 18.

Niñas y niños santarrosinos fueron nuestros representantes en esta nueva edición. La academia de ajedrez está a cargo de los docentes Walter Lira y Silvano Muñoz, quienes dictan clases en todos los distritos del departamento fomentando este deporte, la concentración, inteligencia y capacidad de trabajar en equipo.

Los participantes pertenecen a la categoría sub 14 y son:

Valentín Benitez

Joaquin Farina

Avril Ciarlantini

María Dichano

Fuente: Prensa de Santa Rosa.-