Disminuyó el robo de cables en zonas rurales de San Martín

Por Redacción

En las instalaciones de la Cooperativa de Electrificación Rural Alto Verde y Algarrobo Grande se realizó, durante la mañana de martes, un encuentro entre el anfitrión, José Álvarez, junto al subsecretario de Relaciones Institucionales de Mendoza en el Ministerio de Seguridad, Néstor Majul y el intendente de San Martín Raúl Rufeil.

En la reunión que contó también con referentes de la Policía de Mendoza y la Fiscalía, se dieron a conocer los positivos resultados de los procedimientos de detección y lucha contra el robo de cobre, tanto de cables, como transformadores, que perjudican desde hace algunos años a esta parte al Este de Mendoza.

El trabajo coordinado de la Comuna, la Cooperativa y el Ministerio, pudieron detectar focos de compra, luego de numerosos operativos de inteligencia. “Los cruces de datos y trabajar en todos los oasis, nos dio con una cadena de delincuencia que operaba impunemente. Lo cierto es que si no existiera compra no habría ladrones. No obstante, también gracias al trabajo de la Legislatura hemos logrado un proyecto para endurecer estos delitos”, expresó Néstor Majul.

“Tengo que decir que ha disminuido el robo de los transformadores y los cables. Nadie debe negar que sigue existiendo, por eso debemos atacar a los comerciantes inescrupulosos. La comuna ha acompañado con un trabajo muy grande en iluminar todo el departamento. Pero nos sorprende que ahora nos roban las luminarias. Lamentablemente ya no podemos reponer y por eso nos preocupa esta situación”, mencionó el intendente Raúl Rufeil.

En tanto, el presidente de Alto Verde y Algarrobo Grande Limitada, se mostró optimista por los resultados, aunque advirtió que es el inicio de un trabajo que debe perdurar en el tiempo. “Existe un tráfico y comercialización del cobre, sufriendo un permanente ataque a nuestras líneas. Hemos visto con resultados concretos con una disminución del delito. Afecta de lleno a numerosos asociados y a productores que ven afectados los servicios, sufren el robo de tableros, equipos de bombeo”, aseguró José Álvarez.

Fuente: Prensa de San Martín.