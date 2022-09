Hernán Piquín presenta “El show debe continuar” en el Ducal

Por Redacción

La Municipalidad de Rivadavia invita a disfrutar “El Show Debe Continuar” del reconocido bailarín y coreógrafo Hernán Piquín, una propuesta sobre la apasionante vida artística de Freddie Mercury, el próximo domingo 2 de octubre en el Cine Teatro Ducal a las 21 h.

Con una imponente puesta en escena, la función propone un repaso sobre la historia del talentoso cantante, compositor y pianista británico: su camino a la fama, el rock, las tentaciones, el amor verdadero, la codicia, los sentimientos encontrados, la rebeldía y la aceptación, en un espectáculo de gran despliegue artístico con diez bailarines de excelencia sobre el escenario.

Bajo la pluma de Sergio Marcos, dirección coreográfica de Laura Cattalini, arreglos musicales del Mtro. Dir. Gerardo Gardelín y producido por Just Art, la propuesta busca rememorar grandes hits como “Who wants to live forever”, “A kind of magic”, “Innuendo”, “Somebody to love”, “We are the champions”, “Under pressure”, “Love of my life”, “Bohemian Rhapsody”, “Don´t stop me now”, “Another one bites the dust”, entre otras exitosas piezas de su repertorio tanto en la banda Queen, como solista.

Según confiaron los organizadores, será un show distinto, cargado de emoción, con una innovada mirada, libreto y vestuario, así como nuevas coreografías e imágenes, buscando situar al espectador en la vida de Mercury, con una destacada impronta artística.

Los interesados pueden conseguir su entrada en el sitio entradaweb.com, o en la boletería del Cine Teatro Ducal, de lunes a viernes, de 7 a 13 y 18 a 21 h, con precios que oscilan entre $2900 y $3500.

