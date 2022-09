Más de 80 familias de Santa Rosa realizan mejoras y ampliaciones en sus viviendas

Por Redacción

Se realizó la firma de Contrato Mutuo Hipotecario del Programa Mejoro mi Casa. Se trata de seis tipologías distribuidas en dos etapas en los distritos de La Dormida, Las Catitas, Villa Cabecera y 12 de Octubre.

Durante el transcurso de la mañana de este viernes, se realizó en el Auditorio Municipal, la firma de los contratos del programa “Mejoro mi Casa”, destinado a todas aquellas familias que habitan una vivienda en condiciones de ser recuperada a través de acciones de refacción, ampliación y/o completamiento.

El Municipio de Santa Rosa, tuvo la función de priorizar la demanda y evaluar los proyectos otorgándoles la aptitud social, legal y técnica, como así también la aprobación de planos por el área municipal correspondiente para el llamado a licitación pública.

“Estoy convencida que estas acciones significan la política puesta al servicio del pueblo, porque muchas veces nos decepcionamos cuando la política no termina respondiendo a las necesidades de la gente y eso no tiene que ser así. Cada cosa debemos demostrarla con hechos concretos, porque podemos transformar la vida de las personas y de eso se trata, de tomar las decisiones correctas”, expresó la intendenta municipal, Flor Destéfanis.

“La vivienda es una prioridad en nuestro gobierno y estoy feliz, aunque sé que todavía falta mucho por hacer. Desde el municipio hemos puesto todo a disposición, pero quiero agradecer a cada uno de los beneficiarios, gracias por creer, por confiar en el estado y en que había un equipo dispuesto a trabajar y a darlo todo”, manifestó.

Mejoro mi Casa

Es un programa destinado a atender las necesidades de grupos familiares que ya poseen vivienda, pero que, por su situación de precariedad o hacinamiento, necesitan de la intervención del Estado. Estos mejoramientos se distribuyen en La Dormida, Las Catitas, Villa Cabecera y 12 de Octubre.

Se trata de viviendas que carecían de baños o cuyas dimensiones no eran las adecuadas para la cantidad de personas que habitan en la misma. Cabe aclarar que las intervenciones las ejecuta el IPV mediante un llamado a licitación. En tanto, las mejoras se realizan sobre viviendas ya construidas, que pueden estar o no a nombre de quien resida en ella. Por ello, el crédito que se otorga a los beneficiarios no requiere de garantía hipotecaria sino solamente personal.

Estuvieron presentes, la Intendenta Municipal, Dra. Flor Destéfanis, la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Débora Quiroga, la Secretaria de Gobierno, Magdalena Azcurra, el Director de Obras Públicas, Privadas y Servicios, Raúl Manrique, la Coordinadora General de Vivienda, Lorena Diaz y la Trabajadora Social del IPV, Natalia Castro.

Este programa cuenta con 6 tipologías, distribuidas en dos etapas: Primera etapa:

T1: Construcción de baño con lavadero, superficie cubierta: 6,84 m2 (desagüe a pozo séptico). A esta tipología accedieron 8 familias.

T2: Construcción de baños para personas con discapacidad, superficie cubierta: 9,60 m2 (desagüe a pozo)

T3: Construcción de 1 dormitorio, superficie cubierta: 14,40 m2, a esta tipología accedieron 19 familias.

T4: Construcción de 2 dormitorios, superficie 23,50 m2, a esta tipología accedieron 7 familias.

T5: Construcción de 1 salón, superficie cubierta: 23,50 m2, a esta tipología accedieron 12 familias.

T6: Construcción de núcleo seco y húmedo, superficie cubierta: 32,46 m2 (desagüe a pozo) doble intervención por excepción, a esta tipología accedieron 35 familias.

En esta primera etapa se aprobaron 81 mejoramientos en total para 67 familias de las cuales algunas están recibiendo 2 mejoramientos en la actualidad.

Segunda etapa:

Cuenta con 110 mejoramientos más, los cuales van a beneficiar a 95 familias que están necesitando reparar las condiciones edilicias de su vivienda, como así también su calidad de vida.

Además, se presentó un pedido de subsidio el cual se aprobó y ahora estos créditos contarán algunos con el 25, 50 y 75% de descuento según la condición de cada hogar.

Fuente: Prensa de Santa Rosa.-