Suarez: “Es muy malo cuando se confunde la actividad sindical con la partidaria, como lo hace el SUTE”

Por Redacción

El Gobernador Rodolfo Suarez habló sobre distintos temas e hizo hincapié en las negociaciones paritarias que se desarrollan en estos momentos, el juicio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la obra pública y los recortes nacionales que lleva adelante el Ministerio de Economía de la Nación.

“Quiero manifestarles nuestra empatía a los trabajadores. Sabemos que todos los salarios son bajos. En este país, con este proceso inflacionario no le alcanza la plata a nadie. El Estado mendocino está haciendo el mayor esfuerzo para que nuestros maestros tengan el mejor salario posible”, sostuvo el Gobernador.

Suarez agregó que “se les mintió a los docentes cuando les dijeron que el Ítem Aula estaba licuado. Me causa mucho dolor tener que hacer los descuentos, pero tenemos que hacerlo porque así lo marca la ley. No les comunicaron bien la propuesta. Nosotros estamos superando el porcentaje de la inflación con lo que les hemos ofrecido”.

En este sentido, el mandatario recordó que “cuando vimos el descalabro económico del país, fuimos nosotros los que adelantamos a julio la paritaria y, cuando subió la inflación, una vez más volvimos a llamar a la paritaria y a subir los aumentos. Es un esfuerzo enorme, al límite de lo que puede el Estado y lo estamos haciendo sin aumentar los impuestos”.

Suarez sumó que “no tenemos la máquina de emitir como la tiene la Nación. Tampoco tenemos créditos externos, pero sería muy malo que tomáramos créditos para pagar sueldos. Yo llamo a la reflexión a los dirigentes gremiales para que partamos de la buena fe en las propuestas que hagamos. Es muy malo, en cualquier sistema jurídico político, cuando se confunde la actividad sindical con la partidaria, que es concretamente lo que está pasando con el SUTE”.

El Gobernador sostuvo: “Sabemos que quien maneja el gremio de los docentes, Gustavo Correa, es un dirigente de la Cámpora. No se puede utilizar un gremio para dañar supuestamente a un Gobierno que no se daña porque lo que se daña en verdad es cada alumno que pierde un día de clase y que no se recupera”.

Juicio contra Cristina Fernández de Kirchner

En cuanto a la situación judicial de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, Suarez aseguró que “se está llevando adelante un proceso judicial con todas las garantías constitucionales, pero obviamente ella tiene una estrategia fuera de la vía judicial y creo que en la Argentina el problema de fondo es que el kirchnerismo no cree en la Justicia ni en las instituciones, donde reside el verdadero poder”. Y agregó: “Esta concepción es peligrosa para el país y me han escuchado muchas veces decir que lo más importante es el respeto y el buen uso de las instituciones”.

Recortes nacionales

Sobre los recortes anunciados por el Ministerio de Economía de la Nación, el Gobernador aseguró que aunque “todavía no hay nada escrito sobre los recortes. A Mendoza no nos va a afectar como a otras provincias, porque nosotros ya venimos recortados hace bastante tiempo por parte del Gobierno nacional”. Explicó que se refería a recursos discrecionales de la Nación como con la obra pública, entre otros.

“Tiene que ver con un color político distinto del Gobierno nacional”, apuntó Suarez, y agregó que debido a esos “recortes”, la Provincia proyecta con recursos propios.

“Todo lo que estamos proyectando nosotros lo hacemos con lo nuestro, con lo que nos pertenece por la coparticipación y con recursos propios”, remarcó.

Fuente: Prensa de Mendoza.-