La cantante internacional Zakiya Hooker actuó en San Martín

Zakiya Hooker, la hija del legendario músico de blues John Lee Hooker, presentó un fresco y emotivo show, en el bar restó Hipólito, del espacio La Carmelina, el viernes por la noche.

La cantante oriunda de Detroit, de 74 años visitó Mendoza y desplegó todo su talento, junto a su esposo Ollan Crhistopher (80) quien también es un destacado músico, compositor y productor; ícono del blues estadounidense y María Elizabeth Kella.

Zakiya estuvo acompañada en el escenario por cuatro músicos mendocinos: Anuar Manzur, en bajo; Charlie Frites, en guitarra, Gustavo Morán, en teclados y Marcelo Fortunato en batería.

El show estuvo colmado de canciones de blues de su discografía, como los clásicos: One Bourbon, One Scoth, One Beer, Hug You Kiss You y Sonrise. Pero lo mejor del show fue el final, en donde se lució con una versión del blues “Desconfío”, del prócer nacional del blues: Norberto “Pappo” Napolitano.

Decía Zakiya: “Me encanta Argentina. Aquí respetan mucho el blues, pero lo hacen diferente… he visto muchos que tienen el estilo de BB King, o Albert Collins, allá (en EEUU) sonarían muy distinto”.

Una vez terminado el show, Zakiya en una muestra de respeto y cariño, bajó del escenario y saludó al público mesa por mesa. Se fotografió y dialogó con la gente hasta altas horas de la noche.

Anuar Manzur es el propietario del restó y se dio el gusto de tocar el bajo con Zakiya ya que también es bajista. “Es muy bueno generar propuestas de calidad internacional en la zona, eso ayuda a jerarquizar el departamento y la provincia en general. El público responde muy bien, cuando las propuestas son interesantes como esta”.

