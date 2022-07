Rufeil: «Toda obra parte de la necesidad y no de la oferta del municipio»

Por Redacción

El intendente de San Martín, Raúl Rufeil participó del programa televisivo Séptimo Día (por canal 7) y dejó algunos conceptos relacionados con el manejo de su gestión, la obra pública y la crisis macroeconómica que hoy afecta a la Argentina.

“La función que tiene el Ejecutivo municipal no es solo pagar sueldos, sino que hay que dar respuesta a los vecinos con obras necesarias, como son la luz, el asfalto y el agua”, comentó Rufeil y completó: “Hay que ser ordenado, austero y mantener las finanzas saneadas; tenemos una pequeña reserva que nos permite encarar obras con recursos propios, pero a las variables macroeconómicas del país no las manejamos”.

Rufeil insistió en la idea de optimizar los recursos del Municipio: “Toda obra parte de la necesidad de los vecinos y no de la oferta del Municipio. Ante la grave crisis es momento de optimizar aún más los recursos materiales y humanos. Nosotros tenemos intenciones de hacer muchas obras, pero hay licitaciones que hoy quedan desérticas y eso habla de la falta de confianza en la situación macroeconómica de la que, por supuesto, no somos responsables No tenemos herramientas desde un Municipio para decidir en ese campo”, explicó el intendente de San Martín, que compartió mesa con su par de La Paz, Fernando Ubieta.