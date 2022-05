Torneo municipal de Hockey y Futbol Infantil 2022 en Rivadavia

Por Redacción

En una mañana a pleno sol y con un excelente marco de público, comenzó el Torneo Municipal de Fútbol y Hockey Infantil 2022.

Los partidos se jugaron en las canchas del Complejo Deportivo Municipal.

En hockey sobre césped participaron: La Central, La Reducción, 25 de Mayo, Philipps, Tres Acequias, Medrano, Racing de Bermejo, La Libertad, Cumelén y el Centro Deportivo Rivadavia.

En fútbol fueron protagonistas las escuelas: Paso de Los Andes, Fénix, El Mirador, La Central, Los Halcones de Reducción, Cumelén, Brandsen y el Centro Deportivo Rivadavia.

Las categorías de esta nueva edición: Sub 13, Sub 11, Sub 9 y Sub 7 (masculino); Sub 16 y Sub 12 (femenino); con encuentros quincenales.

Estuvieron presentes el intendente Miguel Ángel Ronco, la directora de Deporte Social y Comunitario de la Subsecretaria de Deportes de la provincia, Viviana Balzarelli; directora de Gestión Social del municipio, Liliana Natoli; subdirector de Deportes y Recreación, Emmanuel Gonzalez y profesores de educación física.

Fuente: Prensa de Rivadavia.-