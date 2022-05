Torneo Municipal de Fútbol y Hockey Infantil 2022 en Rivadavia

Por Redacción

La Municipalidad de Rivadavia dará inicio al Torneo de Fútbol y Hockey sobre Césped Infantil, el próximo domingo 22 de mayo, a partir de las 10 horas en las canchas del Centro Deportivo Rivadavia, ubicadas en el Complejo Deportivo Municipal.

Esta temporada la comuna reunirá a pequeños jugadores de los clubes Gargantini, La Libertad, El Mirador, Fénix, Paso de los Andes, Racing de Bermejo, Defensores de Belgrano, Andrade, La Amistad, Los Árboles, Argentino y La Central; las escuelas de fútbol Cumelén, Halcones de Reducción, Gladiadores, Brandsen, Las Pioneras, Pocho Club; Defensores de Belgrano, Las Leonas del Caparroz y el Centro Deportivo Rivadavia.

Las categorías protagonistas de esta nueva edición serán: Sub 13, Sub 11, Sub 9 y Sub 7 (masculino); Sub 16 y Sub 12 (femenino); con encuentros quincenales que serán diagramados próximamente.

“Estamos muy satisfechos con la gran convocatoria de niños, niñas y adolescentes de distintas escuelas de fútbol, instituciones y clubes departamentales. Se trata de una iniciativa recreativa y deportiva integral, con una mirada inclusiva y formativa. Esperamos más de 1600 jugadores por jornada”, destacó Emmanuel González, subdirector de Deportes y Recreación.

Durante el torneo, que finalizará a fin del corriente año, la comuna brindará capacitaciones en los clubes a través de profesionales, sobre diversas temáticas: RCP (Reanimación cardiopulmonar), Prevención y tratamiento de lesiones; Táctica, técnica y estrategia; Preparación física en edades formativas; Organización y administración de clubes.

Interesados en participar, pueden inscribirse en la Subdirección de Deportes y Recreación, ubicada en el Complejo Deportivo Municipal, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Consultas pueden realizarse al teléfono 2634 444543/4/5 interno 285.

Fuente: Prensa de Rivadavia.-