La comuna de San Martín advierte sobre estafas con lotes

Por Redacción

El municipio de San Martín recuerda a los vecinos, tomar las precauciones necesarias a la hora de comprar un lote y en ese sentido, se les recomienda realizar todas las averiguaciones correspondientes en el Municipio, para evitar malos entendidos con el vendedor o, directamente, ser víctimas de una posible una estafa.

“Hay un grupo de personas que están formando una unión vecinal y que han comprado terrenos sobre carril Zapata, a pocos kilómetros de Montecaseros”, comentó el secretario de Obras, Jesús Da Prá y siguió: “Lamentablemente han sido víctimas de un engaño, porque han comprado lotes cuyos papeles no están en orden, no está debidamente presentado el loteo, el lugar no cuenta con servicio de agua ni de electricidad”.

Es por eso que Jesús Da Prá recordó algo en lo que la Comuna insiste desde hace tiempo y es que antes de comprar un terreno, “le pedimos a la gente que se acerque por el Municipio para saber en qué condiciones está ese loteo; es decir si tiene los permisos necesarios, el servicio de agua, de luz. Es importante consultar en la Comuna para no resultar víctimas de un engaño, de una estafa”.

Fuente: Prensa de San Martín.-