El intendente de San Martín se refirió al tema de inseguridad

Por Redacción

En declaraciones radiales, el intendente de San Martín, Raúl Rufeil se refirió a los hechos de inseguridad que afectan a la provincia y, en su caso, al departamento que gobierna: “No soy de esconder nada debajo de la alfombra y me debo a la sociedad, sé que el ministerio de Seguridad hace mucho y no estoy en contra de eso, pero digo que es insuficiente”.

Rufeil se refirió a la inseguridad creciente, que en muchos casos viene acompañada de violencia: “Vemos que la delincuencia se ha acrecentado en los últimos días. Mucho tiene que ver con el clima social, el quiebre de la trama social, con la capacidad policial que se ve superada y en el caso de San Martín ocurre también que hay delincuentes que no son del departamento, que vienen con un dato concreto. Soy de recorrer el departamento, voy a la casa de muchos de los asaltados y vemos esa logística que tienen los delincuentes”.

El intendente comentó acerca de las reuniones que ha mantenido con el ministerio de Seguridad: “Vamos a instalar nuevas cámaras de vigilancia, hemos aportado móviles propios, pero está claro que con la prevención no alcanza. Muchos de estos delincuentes trabajan con inteligencia previa, con datos. También tiene que haber un cambio de leyes a nivel nacional, porque uno habla con policías, con fiscales y nos señalan que en muchos casos no pueden hacer más de lo que hacen, hasta acá podemos llegar, me dicen”.

Durante la gestión de Raúl Rufeil , en San Martín se ha renovado parte del parque automotor de la policía y también han ingresado nuevos efectivos: “Es un reclamo que venimos haciendo desde el comienzo, ha habido respuestas pero lamentablemente no alcanza. En Palmira, por ejemplo, no tenemos fiscalía el fin de semana y entonces todo recae en la de San Martín, es un trabajo arduo el que hace la Justicia pero lamentablemente insuficiente”.

Finalmente, el intendente Rufeil señaló que “es necesario profundizar la idea de que la policía tiene que estar en la calle. La gente necesita más uniformados en la calle y menos tareas administrativas de oficinas”.

Fuente: Prensa de San Martín.-