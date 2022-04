Mendoza celebró el Día Internacional de la Tierra

Por Redacción

Se realizó un acto en el Parque de los Pueblos Originarios que incluyó una ceremonia y festejos junto a cientos de alumnos de instituciones educativas y la comunidad originaria Huarpe Xumec.

El 22 de abril es el Día de la Madre Tierra. Un día para rendir homenaje a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestra madre y nuestro hogar, como lo han expresado distintas culturas a lo largo de la historia.

Con este espíritu se realizó hoy, en el Parque de los Pueblos Originarios del Parque General San Martín, un acto coordinado entre la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, la Dirección General de Escuelas, el Ministerio de Cultura y Turismo y referentes de comunidades originarias de la provincia. Participaron también más de 150 alumnas y alumnos de escuelas de nivel primario y secundario.

El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, declaró. “Hoy es un día muy especial no solo para quienes estamos permanentemente trabajando en temáticas ambientales sino para toda la humanidad. Es un día de reflexión y de contemplación de nuestra Madre Tierra y de todo lo que ella nos brinda. Es un día para tener en cuenta qué cuidados necesita nuestro hábitat. Con esto no me refiero solo a ciertos lugares de nuestra provincia como las Áreas Naturales Protegidas sino que me refiero a nuestro hábitat cotidiano: el lugar donde vivimos”.

El funcionario continuó dirigiéndose a los estudiantes presentes: “El cuidado de nuestro hábitat comienza por cuestiones muy simples y básicas: utilizando solo el agua y la energía que necesitamos para nuestro consumo, reutilizando y reciclando aquellos materiales que no usemos y observando qué hacemos con los residuos que generamos, entre otras cosas”.

Mingorance se refirió a las acciones llevadas a cabo de la cartera de Ambiente provincial y destacó los planes de reinserción de animales a sus hábitats desde el Departamento de Fauna de la Dirección de Recursos Naturales Renovables. Además, mencionó los grandes logros del Ecoparque Mendoza al trasladar a gran cantidad de animales de corral a adoptantes responsables y el traslado de animales nativos y exóticos a reservas y santuarios especializados. Al respecto, se refirió al traslado de las elefantas Pocha y Guillermina: “Desde nuestra gestión entendemos que es de gran importancia para el cuidado de nuestra tierra el cuidado y el bienestar animal. Entendemos que los animales del ex zoo de Mendoza, actual Ecoparque, no pueden estar encerrados. Tal es el caso de las elefantas Pocha y Guillermina, a quienes se las viene preparando y entrenando desde hace más de cuatro años y que ya están listas para ser trasladadas a un santuario especializado en Brasil”.

Durante su discurso, el secretario agradeció la participación de la comunidad Huarpe Xumec y del Ballet del Centro Cultural Raíces, destacando la importancia fundamental que tiene y que siempre ha tenido el legado de nuestros pueblos originarios para el cuidado de la Pecné Tao, Pachamama o Madre Tierra.

Por su parte, Mimí Jofré, omta (Autoridad) de la comunidad Huarpe Xumec, instó a la unión de los pueblos del mundo y al cuidado de la Pecné Tao – denominación huarpe de la Madre Tierra- y expresó: “Debemos estar unidos y cuidar juntos a nuestra Pecné Tao. Cada día agradecemos lo que nos da y cuidamos, tal como nos enseñaron nuestros ancestros, a esta maravillosa tierra, a este maravilloso cielo y a toda manifestación de vida que existe y de la cual formamos parte”.

Acto seguido, la omta huarpe guió la ceremonia en conmemoración a la Pecné Tao.

Participaron en el acto alumnas y alumnos de las siguientes escuelas:

Primarias

Nº 1-742 Carlos Berdasco

Nº 1-557 Cerro de la Gloria

Nº 1-259 Carlos Vergara

Nº 1-256 República de Chile

Nº 1-547 Carlos Odonell

Secundarias

Nº 9-030 Tomás Godoy Cruz

Nº 4-011 Capitán Daniel Mazotti

Nº 4-106 IV Brigada Aérea

Nº 4-029 General José de San Martín

El acto concluyó con un número artístico brindado por el Ballet del Centro Cultural Raíces, dirigido por Vicente Mamani.

Sobre el Día Internacional de la Tierra

Las Naciones Unidas proclamaron el 22 de abril como Día Internacional de la Tierra reconociendo que la Tierra y sus ecosistemas son el hogar de la humanidad. Es un llamado a promover la armonía con la naturaleza y la Tierra como aspecto fundamental para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras.

Plasmar esta intención demanda una genuina decisión y un profundo compromiso por parte de las todos los habitantes. Este compromiso de asumir la planificación del desenvolvimiento integral del hombre en su territorio involucra no solo a los gobiernos y órganos decisores sino también la participación ciudadana a través de sus organizaciones. El crecimiento planificado, pensado con criterios de equidad social, maximizando el uso racional de los recursos naturales a corto, mediano y largo plazo garantiza un desarrollo más armonioso y menos perjudicial para el planeta.

