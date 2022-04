Más jóvenes santarrosinos se suman al programa «Activa tu primer empleo»

Por Redacción

Con la última incorporación ya son más de 2.700 los jóvenes que han participado del programa. El mismo brinda capacitación y un sustento económico para incorporarse en un primer empleo y construir un perfil profesional.

Son 160 los jóvenes que hoy se sumaron al programa que brinda capacitación y un sustento económico. Desde que comenzó a implementarse el programa, gracias a un trabajo conjunto entre el Ministerio de Trabajo, empleo y seguridad Social de La Nación y el área de Empleo del Municipio de Santa Rosa, son 2.700 los santarrosinos que han podido acceder.

Del anuncio participaron la Intendenta Municipal Flor Destéfanis, el Jefe de la Agencia Territorial de Empleo, Gonzalo Navarro, y del equipo de Desarrollo Social y DD.HH del Municipio, Abel Casas y Leandro Chávez.

Además, se realizó la entrega de cheques simbólicos a 9 beneficiarios de PEI (Programa de Empleo Independiente) y se presentaron 29 nuevos proyectos de emprendedores santarrosinos que serán evaluados para acceder al beneficio. Este programa acompaña a los emprendedores para que sean sus propios jefes y puedan llevar adelante un negocio rentable independiente.

Hablamos con los beneficiados

Valeria Dominguez, tiene un emprendimiento familiar de venta de Licuados, hace 4 años comenzó con el emprendimiento con la intención de crecer y mejorar su situación.

“Este beneficio me permitió adquirir una maquina semiprofesional de licuados y un freezer. Siempre hay que ponerle pilas, ahora ya estamos pensando en sumar un local de comidas. Esto sin el apoyo del Municipio es imposible, gracias a todo el equipo” dijo Valeria.

Sara Elizabeth Sosa, es técnica electricista y beneficiaria del programa PEI.

“Estoy muy emocionada porque hace diez años que estoy trabajando y recién hoy he logrado mejorar mi emprendimiento con herramientas que me era difícil poder acceder. Este beneficio económico, me ayuda a equiparme. Además, la capacitación en redes que nos han brindado desde Economía Social del Municipio me permite comercializar mis productos, saber donde comprar y con mejores precios”. comentó Sara.

Flor Chavez, es estudiante de Psicología, es parte del programa activá tu primer empleo.

Los felicito, esto es una gran oportunidad para capacitarnos y prepararnos para nuestro futuro. No solo el incentivo me ayuda para terminar mi carrera, sino que prestar servicios en el área de educación del Municipio me ha permitido perfeccionarme y poner en práctica mi profesión.” dijo Destefánis.

Fuente: Prensa de Santa Rosa.-