Santa Rosa celebra su aniversario con un sentido mensaje de unidad y paz institucional

Santa Rosa celebra este 18 de abril, sus 138 años de creación e inició la jornada con el izamiento del Pabellón Nacional en la plaza 25 de Mayo de la Villa Cabecera departamental. Posteriormente, el acto oficial se realizó en el mismo lugar con la presencia de Banderas Nacionales y Provinciales de instituciones educativas de la zona.

El acto fue encabezado por la Intendenta Municipal, Flor Destéfanis, quien junto al Secretario de Gobierno, Leonardo Saile, la Reina Nacional de la Vendimia, Natasha Sánchez, concejales, autoridades policiales, educativas, eclesiásticas y vecinos de la zona compartieron este encuentro que remarcó la historia y la cultura que forjaron la identidad del departamento, valorando profundamente el legado de sus fundadores.

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretadas por la Banda de Música y Guerra, “Cabo 1° Gustavo Ramet”, de la Policía de Mendoza, se recordó el pasado con las batallas históricas que se libraron en 1874 y la donación de los terrenos por parte de Don Angelino Arenas en 1884, para que el gobernador Rufino Ortega creara el Departamento de Santa Rosa.

Celebrar el encuentro

“Recuerdo que el 18 de abril de hace dos años atrás, lo celebramos en este mismo lugar y éramos muy poquitos, hoy esa realidad es distinta, en aquel momento no sabíamos que iba a pasar con nuestras familias, con nuestros hijos, con las escuelas, con el trabajo, porque la pandemia estaba recién llegando y nos generaba esa sensación de incertidumbre. Hoy, celebro que dos años después podamos volver a encontrarnos”, comenzó expresando la Intendenta Municipal, Flor Destéfanis.

“Hace muy poco estuvimos contándoles lo que juntos hemos realizado a lo largo de este tiempo, y también cómo hemos logrado salir de distintas situaciones, pero así también recordaba que un 18 de abril, hace unos años atrás, vino un gobernador a nuestro departamento y vino a tratarnos a muchos de carroñeros de la política, me acordaba de esto y dije, yo no quiero más eso para Santa Rosa, no quiero violencia”, expresó Destéfanis.

“Yo quiero que nuestro mensaje sea de unión, porque quiero destacar esta paz institucional que hoy tenemos, y que nunca vamos a violentar o a faltarle el respeto al que piensa diferente”.

“Todo lo que hemos hecho en Santa Rosa, cómo nos hemos posicionado o desarrollado, no se ha logrado de manera aislada, sino que siempre tenemos que pensar que formamos parte de un todo, que es nuestra patria grande y que es nuestra Argentina. Allí es donde pensamos todos los días ¿en qué Argentina queremos vivir nosotros y en qué Argentina, queremos celebrar nuestro aniversario? y ahí es, donde estoy segura que quiero una Argentina con un gobierno nacional, con un estado presente que se acuerde de mis vecinos y vecinas, y que no nos pregunte, cuántos somos o cuántos votamos, sino que se acuerde como hace dos años y aún en pandemia, a través de una computadora firmaba un convenio para brindar agua potable a más de 100 familias”.

“Este año, por primera vez en la historia un Gobierno Nacional se hará cargo de una ruta provincial con un monto de 300 millones y sería muy fácil mirar para otro lado, pero no es así, porque tenemos un gobierno con un estado presente que apunta al desarrollo equitativo del interior de la Argentina y nos pregunta cuáles son las necesidades básicas insatisfechas que tenemos y no, cuántos son los votantes en Santa Rosa”.

“Yo no quiero una Argentina que nos endeude e hipoteque el futuro de mis hijas, de sus hijos y nuestros nietos, por tener decisiones irresponsables como las que pasamos hace mucho tiempo. Todos los que tenemos presente a la política como una herramienta de transformación, podemos construir juntos este Santa Rosa, en una Argentina, libre, soberana y con equidad territorial, con una visión de federalismo que nos incluya a todas y a todos”, cerró la Intendenta Municipal, ante la mirada atenta de vecinos que asistieron.

Reconocimiento para la Banda de Música de la Policía

Fueron reconocidos sus 153 años de vida institucional y sus 35 músicos que han marcado historia en la provincia. Santa Rosa Municipio y el HCD declararon de “Interés Ejecutivo y Legislativo” como patrimonio intangible por su labor y trayectoria mediante la declaración N° 001/2022 a la Banda de Música de la Policía de Mendoza.

Al finalizar la Banda de la Policía y el Ballet Municipal, realizaron una presentación que marcó mediante cuecas y gatos, un repertorio, que fue acompañado por los presentes mientras disfrutaban de un rico chocolate con sopaipillas.

