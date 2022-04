San Martín será sede de simposio provincial de triquinosis

Por Redacción

Se realizará el 19 de abril en el centro de congresos Francisco. La inscripción se realiza a través de la web. Invitación a los vecinos para acercar al Municipio muestras de carneo para su análisis.

A raíz de la problemática que se repite cada año en época de carneo y por el riesgo de triquinosis resulta fundamental formar a los técnicos y miembros de la cadena de control de carnes. En ese sentido y junto con el departamento de Zoonosis de la Provincia, la comuna de Gral. San Martín realizará el Primer Simposio Provincial de Triquinosis, el martes 19 de abril, en el Centro de Congresos y Exposiciones Francisco.

“La zona Este tiene mucha producción porcina y a esto se suman los carneos familiares, que siguen siendo tradicionales en muchas casas. Es por es que resulta fundamental la toma de muestra de carne y su análisis”, explicó Hector Ueltschi, del departamento de Zoonosis y Enfermedades Vectoriales de la Provincia.

Así, la invitación al Simposio de Triquinosis está abierta para profesionales y técnicos de todos los sectores que intervienen en el proceso de faena hasta el consumo. Especialmente dirigido a personal de municipalidades, Senasa, Dirección Provincial de Ganadería, hospitales y el Ministerio de Salud de la Provincia.

Néstor Tuseddo, director de Inspección del Municipio mencionó que “lamentablemente, existen casos en San Martín de triquinosis todos los años y siempre estamos ocupados al respecto. Ahora buscamos profundizar la difusión de la temática. El intendente Rufeil acompaña la iniciativa y estamos tratando de llegar masivamente con la propuesta pero también con los consejos para prevenir este problema de salud”.

Por su parte, María José Greco, veterinaria del Municipio adelantó que será “una experiencia enriquecedora. Llega la temporada invernal y debemos tomar los recaudos en esta actividad tradicional. Por eso estamos invitando a los vecinos que deseen analizar una muestra de la carne que van a utilizar para corroborar la ausencia del parásito. En lo referente al encuentro, creemos que será muy beneficioso para todos aquellos que trabajamos en la temática”.

La inscripción al evento es a través del siguiente formulario

¿QUÉ ES LA TRIQUINOSIS?

La triquinosis es una enfermedad que se transmite de los animales a las personas, es decir una zoonosis, producida por un pequeño parásito que se aloja en los músculos de los animales. Afecta principalmente a los cerdo, que pueden adquirir el parásito especialmente cuando son criados en malas condiciones higiénicas, es decir, en presencia de basura, residuos alimenticios crudos y roedores.

Las personas se enferman al consumir carne cruda o mal cocida de porcinos o de animales silvestres con parásitos o productos sin cocción, como chacinados o salazones (salames, chorizos, bondiola), elaborados con carnes que no han sido analizadas previamente. Es fundamental tener en cuenta que las larvas no se observan a simple vista y no alteran las características externas, ni el sabor ni el color de la carne o de sus derivados.

Por este motivo, quienes elaboren chacinados con carne cruda de porcinos o de animales silvestres deben verificar que la materia prima sea apta para el consumo; para ello pueden ponerse en contacto con la dirección de Inspección para analizar una muestra.

Fuente: Prensa de San Martín.-