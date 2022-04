Mendoza, a la vanguardia en el análisis de datos de delitos

Por Redacción

Un importante proyecto de seguridad ciudadana ganó un premio internacional entre 12 países. La prueba piloto se denominó “Producción de Información para la Gestión Interagencial de Problemáticas de Seguridad Intermunicipales en el Área Metropolitana de Mendoza”.

El Observatorio de Seguridad Ciudadana de Mendoza resultó ganador en la “Primera Convocatoria Regional de Experiencias en Análisis Criminal de las Américas 2021/2022”. El encuentro fue organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la International Asociation of Crime Analysts (IACA). Participaron en la convocatoria 17 iniciativas de varios países de la región: México, Chile, Ecuador, El Salvador, Colombia, entre otros.

La iniciativa mendocina recibió la máxima puntuación del jurado internacional compuesto por el presidente del Subcomité de Desarrollo Latinoamericano de la Asociación Internacional de Analistas Internacionales, la ejecutiva principal de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el director de asociaciones internacionales para la investigación del John Jay College for Criminal Justice de Nueva York.

El proyecto denominado “Producción de Información para la Gestión Interagencial de Problemáticas de Seguridad Intermunicipales en el Área Metropolitana de Mendoza” fue realizado en un trabajo conjunto entre el Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Acción Preventiva de la Dirección General de Policías del Ministerio de Seguridad, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Municipalidad de Guaymallén.

La experiencia piloto tuvo lugar entre marzo de 2019 y mayo de 2020. Uno de sus objetivos fue mejorar las capacidades de prevención del delito a partir de la producción de información y la asignación de recursos policiales y municipales en base a evidencias. El modelo de trabajo articulado y el alcance de las metas fue lo que llevó a que Mendoza se quedara con el primer lugar del concurso.

Para poner en marcha el proyecto se delimitó, en primer lugar, la zona de implementación. Abarcó uno de los puntos centrales de circulación vehicular y actividad comercial entre Ciudad y Guaymallén. Se trabajó sobre los alrededores de la Terminal de Ómnibus, el Hospital Central y el Acceso Este. La zona no fue elegida al azar sino que se delimitó en base a los llamados al 911, las tareas de monitoreo y tras una encuesta realizada a los comerciantes de la zona.

En septiembre de 2019 se iniciaron las primeras tareas de patrullaje conjuntas entre la policía y los preventores. Gracias un nuevo software, comenzaron a cargarse los primeros reportes. La plataforma fue diseñada no solo para monitorear lo que iba sucediendo en tiempo real sino para brindar una resolución inmediata de las problemáticas que iban surgiendo in situ. De esta manera, no solo se dio respuesta a problemas delictivos (robos y hurtos eran los más comunes) sino que también se consiguió disminuir los factores de riesgos situacionales y ambientales, como fallas en las luminarias y personas en situación de calle, entre otros, que derivaban de los patrullajes.

Cómo se puso en marcha

Mientras duró la prueba piloto, se afectaró a 38 efectivos policiales divididos en dos grupos de 19 policías cada uno, que eran acompañados por preventores. Cada grupo, a su vez, se distribuyó en parejas que se apostaron entre los diferentes puntos de mayor circulación vehicular y actividad comercial entre ambas comunas. A cada pareja se le asignó una radio con frecuencia policial y un teléfono celular con una aplicación diseñada para la carga de los eventos en la base de datos diseñada.

Se establecieron horarios de patrullaje en función del data clock desarrollado durante la etapa de análisis. Las parejas efectuaban un recorrido a pie, permanecían 15 minutos en el punto de anclaje y volvían a recorrer el circuito. Paralelamente, el equipo técnico analizaba la información que se generaba a partir de los reportes policiales en territorio vía aplicación móvil y producía informes sobre la evolución de los indicadores delictuales (llamadas al 911).

Los beneficiarios directos del proyecto fueron los vecinos y comerciantes de la zona y las personas que la transitan habitualmente: usuarios de la estación terminal de ómnibus y el Hospital Central mayormente. El proyecto logró mejorar la situación de seguridad, como también atenuar factores de riesgos situacionales y ambientales mediante la intervención directa sobre problemas reportados por los vecinos y el personal de campo durante la implementación.

Plataforma de gestión

Una de las herramientas centrales fue la plataforma de gestión de eventos, diseñada para efectuar el monitoreo de novedades y la resolución de las situaciones que iban emergiendo durante los patrullajes. El sistema fue desarrollado sobre una aplicación de internet de código abierto en la cual los efectivos registraban la jurisdicción municipal del evento, la geolocalización, la asociación primaria y una breve descripción del problema relevado.

Acerca del Observatorio de Seguridad Ciudadana de Mendoza

El Observatorio de Seguridad Ciudadana de Mendoza fue creado en 2016. Su visión es producir información oportuna y de calidad que aporte al diseño de políticas públicas de seguridad ciudadana basadas en evidencias. Su misión es desarrollar un sistema de información integral de seguridad ciudadana que logre ampliar el conocimiento de las dinámicas y las tendencias del delito, la criminalidad y la violencia en Mendoza.

Fuente: Prensa de Mendoza.-