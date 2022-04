Suarez encabezó el acto de conmemoración por los 40 años de la Gesta de Malvinas

Por Redacción

El Gobierno de Mendoza organizó un emotivo acto oficial por el 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas. Se realizó en la explanada de la Casa de Gobierno, donde autoridades y ciudadanos mendocinos rindieron homenaje a quienes defendieron ese territorio argentino.

El Gobernador Rodolfo Suarez encabezó el acto de Homenaje a la Gesta de Malvinas que hoy cumple 40 años.

Lo acompañaron el vicegobernador, Mario Abed; el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jalif; el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; legisladores nacionales y provinciales; intendentes de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar; de Rivadavia, Miguel Ronco; Ulpiano Suarez, de Capital, y Héctor Ruiz, de Junín, y ministros del Poder Ejecutivo. Estuvieron presentes además autoridades militares y veteranos de Malvinas de la provincia, junto a sus familiares.

Al dirigir unas palabras a los presentes, Suarez enfatizó: “Malvinas constituye una de las convicciones más intensas que nos hilvana y moviliza a los argentinos. Por eso, resulta imprescindible honrar el fenómeno histórico abordándolo desde una perspectiva completa, sobre todo con una búsqueda incondicional de la verdad”.

“Sabemos que detrás de cada uno de nuestros 649 caídos hay una historia de vida personal que trasciende la enorme gloria de arrojo que les pertenece, para abrazar la intimidad del duelo de una familia, de un amigo, de una pareja, que, como nadie, ha debido asimilar la ausencia sin más. Por eso, la reciente identificación de muchos de ellos no solo reconstruye el derecho fundamental de la identidad sino que hace justicia llevando algo de paz y certeza a sus hogares de origen. Una certeza que engrandece a la que ya tenemos todos los demás: quienes descansan en Darwin descansan en suelo argentino”, dijo Suarez.

Dirigiéndose a los veteranos, expresó: “En el rostro de ustedes, en sus dolores y alegrías, en la vida de las familias del combatiente, está el espejo que nos muestra con realismo todas las caras de los argentinos. Desde el reflejo agudo que nos debe avergonzar por la demora en la reparación de sus legítimos derechos como veteranos, hasta el que nos alienta y nos esperanza porque expresa la dignidad en la lucha y la grandeza del valor. Por eso, en nombre de las mendocinas y mendocinos, quiero decirles perdón y gracias. Perdón por las injusticias de la memoria frente a la inmensidad de la entrega de ustedes, y gracias, muchas gracias, por seguir enseñándonos que, a pesar de todo, son los valores humanos los que abren la puerta grande para encontrarnos, unirnos y enaltecer la historia de una nación”.

El presidente de la Federación Cuyana de Veteranos, José Luis Núñez, también brindó unas palabras a los presentes. “Lamentablemente no han habido cambios en las acciones de recuperación de las Islas Malvinas. Gran Bretaña pretende que Argentina desista del reclamo de la soberanía. Nosotros afirmamos que la recuperación de la soberanía hace a la dignidad de los argentinos”.

“Debemos reconocer que desde distintos organismos estatales y particulares se han realizado diversos hechos de contención. Actos, vigilias, inauguración de espacios y otros acompañamientos. Hemos recibido gran cantidad de demostraciones y algunos beneficios de diversa índole”, agregó Núñez. “Trabajamos junto a la Dirección General de Escuelas y al Observatorio Interuniversitario Gestión Malvinas, compuesto por las ocho universidades de la provincia. Hay muchos temas pendientes en cuanto a la problemática del veterano y su familia, pero queremos hacerles llegar nuestro mensaje de amor a la Patria y a las Malvinas a todos los mendocinos e invitamos a todos a que se contagien de ese espíritu y traten de ser héroes en la actividad en la que se desempeñen”.

“Queremos recordar a los 15 soldados mendocinos muertos en combate de Malvinas y, a su vez, los veteranos aquí presentes. Queremos comprometer a todo el pueblo mendocino a pasar a la historia verdadera de la Patria a difundirla y convencernos que con el esfuerzo y la protección de Dios saldremos adelante. ¡Viva la Patria! ¡Viva Malvinas!”, finalizó el veterano de guerra.

Presentación y saludo

Al comenzar el acto, de conmemoración del cuadragésimo aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas, el jefe de tropas, teniente coronel Pablo José Molina, presentó la Agrupación “2 de abril” al comandante de la VIII Brigada de Montaña, coronel Ricardo Horacio Doz, quien invitó al Gobernador a saludar a los efectivos formados.

Seguidamente, la Banda Militar “Talcahuano”, del Regimiento de Infantería de Montaña 11, ejecutó los acordes del Himno Nacional Argentino.

A continuación, el Gobernador, el vicegobernador; el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez; la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario, y el presidente de la Federación Cuyana de Veteranos realizaron el descubrimiento de placas en homenaje a los 15 mendocinos fallecidos en combate.

Ellos son:

García, Jorge Osvaldo

Manzotti, Daniel Fernando

Vázquez, José Daniel

Alfaro, Miguel Alberto

Giachino, Pedro Edgardo

Bedini, Juan Domingo

Castro, Néstor Daniel

Escudero, Juan Miguel

Faur, José Dante

Granados, José Carlos

Martínez, Osvaldo Francisco

Miguel, Eduardo Elías

Miranda, Gerardo Nicolás

Moyano, Sergio Daniel

Navarro, Ibanor

Se realizó un minuto de silencio en memoria de los caídos en Malvinas.

Homenaje aéreo

La IV Brigada Aérea se hizo presente en esta emotiva ceremonia a través del pasaje de una escuadrilla de aviones ia-63 Pampa 2, rindiendo homenaje a todos aquellos soldados de la Patria que cayeron en pos de la defensa de la Soberanía Nacional y han quedado como custodios permanentes en nuestras Islas Malvinas.

En la IV Brigada Aérea, donde se instruyen los futuros aviadores de combate, que luego serán quienes honren con su profesionalismo a los pilotos argentinos que plegaron sus alas y cayeron en la turba malvinera por una causa que jamás se debe olvidar, las Islas Malvinas fueron son y serán por siempre argentinas.

También hicieron su presencia los helicópteros SA 315 B LAMA de la IV Brigada Aérea y de la sección de aviación de Ejército en Mendoza, quienes permanentemente demuestran su profesionalismo contribuyendo con la sociedad en distintas actividades y hoy rinden su homenaje.

La Banda de la Policía de la Provincia de Mendoza “Cabo Primero Gustavo Ramet” realizó su presentación para rendir homenaje a nuestros veteranos de guerra.

Desfile militar

Para finalizar el acto y dar inicio al desfile militar, rindió honores la Banda Militar “Talcahuano” del Regimiento de Infantería de Montaña 11 “General Las Heras”. Esta banda acompañó al general San Martin en sus ambiciosos planes sobre la Gesta Libertadora. Su nombre histórico proviene del Fuerte Talcahuano, donde el 5 de mayo de 1817 se libró el combate Cerro Gavilán, con un nuevo triunfo del general Las Heras.

Efectivos de la Fuerza Aérea Argentina, la IV Brigada Aérea, “cuna de la aviación de caza de la República Argentina”, hicieron su paso junto a la bandera de guerra, que fue condecorada por el Gobierno de la Nación Argentina por su participación en la Gesta de Malvinas, donde ocho pilotos de caza cayeron por Dios y por la Patria.

A continuación pasó el Comando de Brigada de Montaña VIII “Brigadier General Toribio de Luzuriaga”. El origen del comando de la VIII Brigada de Montaña se remonta 1923, cuando por decreto del Gobierno nacional se crea el Destacamento de Montaña Cuyo. Se dice heredero del Ejército de los Andes, ya que dos de sus unidades dependientes fueron parte constitutiva y activa del Ejército Libertador.

La Compañía de Comunicaciones de Montaña 8 tambien desfiló. Tiene su origen en 1937, como la sección de comunicaciones del Destacamento de Montaña Reforzado Cuyo y que, tras su disolución, en 1943, se crea como Primera Compañía de Comunicaciones de Montaña.

La base de apoyo logístico “Mendoza” fue parte del desfile. Se trata de la unidad logística creada el 1 de setiembre de 1943, como taller fijo de Mendoza en los cuarteles de la calle 9 de Julio, que hoy ocupa el Comando de la VIII Brigada de Montaña.

El personal de la Agrupación XI Mendoza de Gendarmería Nacional, que fue creada el 4 de junio de 1947, con recursos humanos y materiales desplegados en toda la provincia, también hizo su paso. Es una fuerza de seguridad de naturaleza militar, con característica de fuerza intermedia, que cumple su misión y sus funciones en el marco de la seguridad interior, defensa nacional y apoyo a la política exterior.

La Federación de Excombatientes de Malvinas, la primera institución de excombatientes creada en Mendoza, también dijo presente.

Esta entidad civil sin fines de lucro, con personería jurídica 32/90 de la Provincia de Mendoza, convoca a los ciudadanos exsoldados conscriptos, militares retirados y en actividad, que hayan participado en las operaciones de guerra del Atlántico Sur en resguardo de la Soberanía Argentina, desde el 2 de abril de 1982 hasta el 14 de junio de 1982.

La Federación de Excombatientes de Malvinas tiene por finalidad defender los valores morales de la Nación Argentina, consolidar los vínculos de hermandad entre el ciudadano común y el excombatiente, reivindicar la Gesta de Malvinas y valorizar el heroico valor en el combate del soldado argentino.

Encuentro con la prensa

“Son 40 años de la Gesta de Malvinas y este homenaje que brindamos a veteranos y caídos fue un acto muy emotivo. Compartimos con todos los familiares, excombatientes vecinos y vecinas que han venido con esa emoción de recordar 40 años. La emoción que significan para los argentinos y argentinas estos valores que tenemos que reconocer: apoyarnos para tener un país distinto”, dijo el Gobernador a los periodistas, tras el acto.

“Yo pedi perdón por el tiempo que tardamos en recornocerlos -agregó- y les di las gracias por el ejemplo que dan no solo ellos sino tambien sus familiares. Hemos compartido un homenaje merecido”, agregó.

En cuanto a acciones concretas emprendidas por el Gobierno provincial, añadió: “Hemos dado un aumento importantísimo a la pensión de los excombatientes. Estamos en diálogo permanente, en acciones conjuntas, apoyándolos, pero fundamentalmente estamos haciendo un esfuerzo económico para que las pensiones sean mucho más atractivas de lo que eran, ya que realmente estaban bajas”.

INDEC

En cuanto a los recientes índices del INDEC difundidos, en los que Mendoza presenta datos de pobreza, mayores al promedio del país, Suarez declaró: “Llaman la atención los índices de Mendoza. Sin lugar a dudas. No quiero adelantar una opinión concreta. Estamos estudiando los números por algunas dudas que tenemos. En Mendoza ha crecido el empleo, hay datos que son contradictorios, como también en el caso de Corrientes. Esperamos que las instituciones sean serias, respetables y que no se distorsione la información por cuestiones políticas”.

Visita del jefe del Gobierno porteño

A propósito de la visita de Horacio Rodríguez Larreta a la provincia, el Gobernador resaltó: “Habrán visto que no estoy participando en actos políticos, ni siquiera de mi partido. Creo que hoy tenemos que demostrarle mucha empatía a la ciudadanía que nos ha votado para gobernar. Estamos gobernando, no pensando en carreras políticas ni en elecciones ni en posicionamientos personales. Tengo muy poca participación, no opino mucho sobre el tema”.

Y agregó: “La agenda que tenemos es muy fuerte y nuestro compromiso es muy fuerte con lo que está viviendo la gente: que la plata no le alcanza, que cada vez es más difícil, que no se puede controlar la inflación. Yo no voy a estar en ninguna cuestión partidaria ni apoyando a nadie que tenga a alguna aspiración política. Creo que en este momento a lo que hay que dedicarse es a gobernar y ocuparse de cosas que le preocupan a la gente. Los que han sido elegidos para gobernar, dedíquense a gobernar”.

Portezuelo del Viento

En cuanto a Portezuelo del Viento, el Gobernador expresó: “El lunes viajo a Buenos Aires a presentar un escrito, dentro del procedimiento que existe y que teníamos 15 dias para que el Presidente, que es árbitro, laude. Vamos a llevar todos nuestros argumentos y me parece bien que se sumen todas las voces de los mendocinos”.

“Ojalá tengamos un fallo favorable del presidente. Si no tenemos un fallo favorable, porque toma en cuenta los argumentos de las otras provincias, nosotros inmediatamente esa plata que tenemos y estamos cuidando, que es de mendocinos y mendocinas, tenemos que volcarla de manera urgente en la productividad de Mendoza, para generar empleo”, finalizó Suarez.

