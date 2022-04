Emotivo acto por Malvinas en Buen Orden

Por Redacción

Durante la mañana de este viernes se llevó a cabo el acto del Día del Veterano y Caídos en la guerra de Malvinas (de mañana 2 de abril), que se realizó en la Escuela Dos de Abril, de Buen Orden y estuvo encabezado por el intendente Raúl Rufeil y la presencia de veteranos de guerra y de representantes de la Asociación de Excombatientes de Malvinas (Adem).

“No nos olvidemos de la forma en que se hizo la gesta, tampoco nos olvidemos de los países que nos ayudaron, como la República del Perú” dijo el intendente Rufeil.

Por su parte Hugo Tapia, presidente de Adem expresó: “La mano de Dios nos hizo regresar para contar lo que pasó; lamentablemente quedaron 649 soldados allá, cuidando la Isla. La primera sangre derramada fue la del capitán (Pedro Edgardo) Giachino que fue mendocino y eso nos llena de orgullo. No tuvimos contención psicológica y psiquiatra los que volvimos de la guerra, y hay muchos que sufrieron y sufren secuelas”.

Rufeil señaló que “es un día donde se conmemora la toma de Malvinas por parte de nuestro ejército. Yo no voy a ahondar si fue una medida consultada o no; creo que fue tomado con mucha superficialidad pero si quisiera hacer la reflexión de cómo se hizo: hubo imprevistos e inconvenientes que sufrieron nuestros soldados, que pasaron a ser mártires y durante años no fueron reconocidos. Ahora, la sociedad los está reconociendo y no solo a los que estuvieron en las islas, si no los que participaron desde el continente, desde cualquier lugar”.

Sobre la recuperación de las islas el intendente expresó: “Siempre por la vía diplomática, en un diálogo constructivo, pero también tenemos que madurar como sociedad”.

En el acto se descubrió una placa recordatoria que reza: “En reconocimiento de aquellas personas que dieron la vida por defender nuestras tierras. Comunidad de General San Martín”.

La directora de la escuela Dos de Abril, Beatriz Sosa, dijo: “La verdad que es un orgullo, es la primera vez que se hace aquí este acto y el placer de tener excombatientes en la escuela”.

Patricia Azcurra vice directora de la escuela agregó: “Estoy orgullosa de haber compartido con todos ustedes este acto tan emotivo”.

También hubo reconocimientos para los sanmartinianos veteranos de guerra y a través de un proyecto del concejal Mario Rivero, que les entrega una placa a cada uno de ellos, para ser colocada en el frente de sus casas. De esta manera, la comunidad puede conocer dónde viven nuestros héroes.

LOS RECONOCIDOS

Los veteranos que fueron homenajeados fueron: Miguel Ángel Díaz, Sergio Cheff, Hugo Tapia, William (Willy) Bernardinelli, Jorge Vanella, Jorge Pereira, Adolfo Vallejos, Faustino Irusta, Héctor Molina, Vicente Émulo, Roberto Pereira, Jorge Morales y María Elena Barbero, esposa del desaparecido Emilio Fares.

Fuente: Prensa de San Martín.-