En Santa Rosa se agasajó a los verdaderos protagonistas de la vendimia, los cosechadores

Por Redacción

La Reina Nacional de la Vendimia y el Municipio de Santa Rosa brindaron un agasajo a cosechadores de la zona. Fue en la finca Loymar al norte de Las Catitas. Música y danza en vivo se sumaron al reconocimiento.

“Pongale por las Hileras” entonaba don Segundo Pérez para entrar en clima festivalero, un querido cuyano cantor de Las Catitas que se sumó a esta actividad organizado por el Municipio de Santa Rosa y la Reina Nacional de la Vendimia Natasha Sánchez.

¿El objetivo? poner en valor el primer eslabón de la cadena productiva más importante de la provincia: nuestros cosechadores. Trabajo sacrificado si los hay, rehenes de una tormenta dañina que destruya el trabajo de todo un año. Sin embargo, la mística que corre por las hileras, es indescriptible. Y eso se sintió el martes por la tarde.

A la música en vivo de Don Segundo Pérez y Elías Oviedo, se sumaron con la danza Daiana Guajardo y Alejandro Morales, referentes de la cultura santarrosina que motivaron a los cosechadores a sumarse al zapateo y zarandeo y también al grito cuyano, mientras degustaban una rica media tarde con productos artesanales de emprendedores locales que preparó el Municipio.

Ramiro, cosecha de los 10 años, hoy tiene 37 y junto a su familia describe la cosecha como su vida. “para mí la vendimia, cosechar, es todo. No pude terminar mis estudios asique me costo mucho conseguir trabajo, la cosecha me ha permitido alimentar a mi familia” comentó.

Natasha, fiel a su estilo, simpática y desinhibida conversó con los viñateros sobre ese momento mágico, cuando en el teatro griego Frank Romero Day, la coronaron como la nueva reina Nacional. Se puso además a disposición para trabajar de manera conjunta proyectos e iniciativas que puedan dar soluciones a las problemáticas que presenta el sector.

Eduardo Diblanco, es el administrador de la finca Loymar, “hace 20 años me dedico a esto” dice emocionado, porque considera que este momento es el más importante, cuando se está terminando la cosecha y las bodegas se llenan de uva para celebrar el vino nuevo. “Es bueno que el municipio haga esta actividad para los cosechadores porque es un trabajo muy sacrificado, pero que nos llena de emociones, por lo que significa la vitivinicultura para la provincia y el país” dijo Eduardo.

Los cosechadores y cosechadoras se mostraron contentos y agradecidos por la visita de la Reina Nacional de la Vendimia, y especialmente en ese lugar, los viñedos, donde todo comienza.

Fuente: Prensa de Santa Rosa.-