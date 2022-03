San Martín: Se realizó en el Museo las Bóvedas el acto por el Día de la Memoria

Por Redacción

Durante la mañana de este jueves 24 de marzo y en el predio del museo Las Bóvedas, se conmemoró con un emotivo acto, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el que se recuerda a las víctimas de la última dictadura cívico-militar de Argentina, ocurrida entre 1976 y 1983.

“Es un día de profunda tristeza, donde se conjugan muchas emociones; una época de oscuridad, atropellos a la libertad, a las garantías y a los derechos de cada uno” dijo el intendente Raúl Rufeil.

El acto estuvo cargado de emociones muy fuertes y en él, se leyeron fragmentos de una carta escrita por un mendocino privado de la libertad en 1977, durante ese contexto terrible de nuestro país. La carta se encuentra en el Museo y son se tiene registro sobre cómo llegó allí.

Desde la cárcel de la Plata, Rubén Rizzi, estudiante de filosofía en aquélla época escribía: “Queridos míos, este atardecer me encontró, o mejor… me encontraba, porque cuando ustedes lean esto, espero que ya no esté como hoy: bastante jodido. Me siento solo, inquieto, nervioso y al viejo que está conmigo hay veces que no lo aguanto, pero lo tengo que aguantar. ¿Qué hacen? Hace un ratito saqué la carta que me mandaste vos mami, para cantar la zamba Alma de Nogal. ¡Qué linda zamba!… () Para superar este momento me puse a escribir… me hace sentir más cerca de ustedes”.

La lectura de los fragmentos fue musicalizada por la cantante Anabel Molina con un repertorio que incluyó: Por qué cantamos, de Mario Bendetti; La nochera y Como la cigarra, de María Elena Walsh. También hubo una escena de baile de una pareja de intérpretes municipales con un emotivo cuadro denominado Reencuentro.

Rufeil subrayó que se trata de un día “para reivindicar las garantías y los derechos. Recordemos que tenemos que seguir defendiendo la democracia porque la democracia es sinónimo de libertad, es oportunidad. Estamos viviendo un momento bisagra de nuestra historia, donde hay muchos atropellos, soberbia, poco diálogo y poca empatía y solidaridad. Aquello eran días de oscuridad de tortura, de desaparecidos y también se metieron con esos chicos recién nacidos. A ellos le sacaron su identidad y muchos siguen aún buscándola”.

Laura Uano, directora de Cultura de San Martín, dijo: “Ojalá que tengamos memoria y que esto no pase nunca más. Esto, trasciende los gobiernos, la historia y lo que nos pasa”.

En el acto estuvieron presentes los secretarios de Gobierno, Mauricio Petri y de Obras y Servicios Públicos, Jesús Da Prá; los concejales Luisa Onofri, Mario Rivero, Romina Lisante; también la Reina Departamental de la Vendimia: Nazarena Nicosia.

Además, participó el jefe de la Distrital III Zona Este de Policía, comisario inspector Jorge Ferreira; el subcomisario Raúl Pérez, a cargo de la Departamental San Martín y el subcomisario Juan Sánchez de la seccional 12 de Policía.