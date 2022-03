Entrega de pelotas de fútbol a la Liga Rivadaviense

Por Redacción

La Municipalidad de Rivadavia entregó material deportivo a la Liga Rivadaviense, en el marco de la primera edición de la Copa del Este de fútbol femenino.

Se trata de ocho pelotas oficiales, especialmente diseñadas para el torneo, que hasta el momento solamente eran utilizadas por los equipos masculinos.

Participaron de la entrega, el secretario de Gobierno Hernán Amat; el subdirector de Deportes y Recreación, Emmanuel González; secretario de la Liga, Leonardo Vanella y jugadoras de diferentes instituciones.

El certamen femenino cuenta con 32 planteles y se disputa en cuatro sedes: La Libertad, Tres Acequias, Montecaseros y La Dormida.

Hasta la fecha se ha completado la primera fase de la competencia, que continuará con los enfrentamientos por los octavos de final: Tres Porteñas vs Montecaseros; ED Junín vs Centenario de Julio; La Libertad vs La Costanera; Tres Acequias vs Racing de El Bermejo; La Dormida vs La Amistad; Chacareras Mendocinas vs Gargantini; El Morro FC vs Cumelén Pastrán; La Florida vs Los Amigos.

Fuente: Prensa de Rivadavia.-