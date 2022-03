«Por primera vez un acuerdo con el FMI se debate en el Congreso»

Por Redacción

«Esto es auspicioso y tenemos que lograr que se apruebe con nivel de responsabilidad y que todas las fuerzas políticas sean parte de la solución», aseguró la portavoz de la Presidencia.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, destacó que a partir de hoy «por primera vez en Argentina un acuerdo con el FMI se debate en el Congreso».

«Hoy comienza en Diputados el debate sobre el acuerdo que alcanzó el Gobierno con el FMI. Nos parece importantísimo porque por primera vez en Argentina este debate se dará en el Congreso», dijo la vocera en rueda de prensa en Casa de Gobierno, en la que agregó: «Esto es auspicioso y tenemos que lograr que se apruebe con nivel de responsabilidad y que todas las fuerzas políticas sean parte de la solución».

Cerruti, dijo que la iniciativa sobre el acuerdo con el FMI que será debatido esta tarde en sesión especial en la Cámara de Diputados «es el mejor proyecto para alcanzar el consenso nacional y demostrarle al mundo que estamos todos comprometidos en encontrar una solución».

«Hay amplio consenso y amplio apoyo», remarcó la portavoz en rueda de prensa en Casa de Gobierno, en la que aseveró que «el proyecto -como quedó en el dictamen aprobado anoche- establece que el Congreso da la facultad de refinanciar la deuda y le da la Poder Ejecutivo la facultad de firmar los documentos necesarios; es decir que contempla lo que necesitábamos».

Durante la conferencia de prensa, la portavoz de la Presidencia detalló que el presidente Alberto Fernández «estuvo profundamente involucrado en todas las negociaciones que se llevaron adelante en la Cámara de Diputados» para que esta tarde pueda debatirse en el marco de una sesión especial el acuerdo alcanzado por el gobierno nacional con el FMI.

«Las negociaciones las llevaron adelante Sergio Massa y Germán Martínez en el Congreso; a ellos les corresponde llevar adelante esa negociación con los líderes de la oposición, en consulta permanente y recibiendo indicaciones del Presidente sobre lo que se podía o lo que no se podía modificar del proyecto», precisó.

«Construir mayorías no implica no respetar a quienes no forman parte de esos acuerdos», dijo en referencia a los sectores que se oponen al acuerdo con el FMI.

«Respetamos, afuera y adentro de nuestra coalición de gobierno, a quienes se han expresado de otra manera. El Frente de Todos es una coalición de gobierno donde se dan debates y nos mantenemos unidos más allá o más acá de la posición sobre un tema o una ley en particular», expresó la vocera.

Fuente: Telam.-