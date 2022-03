Mendocinos y turistas disfrutaron de la Previa de la Segunda Noche de Vendimia

Por Redacción

A las 19, el Teatro Griego Frank Romero Day comenzó a llenarse con el público que asistió a la Segunda Noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Familias y grupos de amigos llegaron con sus mates, sándwiches y bebidas para disfrutar de una noche especial dedicada al folclore.

Antes de la puesta de Milagro del vino nuevo, subieron al escenario mayor los locutores Pablo Gamba, Paula Monteagudo y Gabriela Ferrigno para interactuar con los primeros espectadores que ingresaron al teatro.

Luego fue el turno de los DJ Pareci2, integrado por Agustín Palou y Juan Ickovic. Con años de trayectoria, tocaron temas del repertorio popular que hicieron bailar a la gente de las gradas, que aplaudía y cantaba.

Homenaje al folclore cuyano y nacional

Posteriormente se realizó un homenaje al folclore cuyano y nacional. Una generación de jóvenes talentosos recreó un repertorio compuesto por las obras más populares de nuestra música.

El director y productor musical a cargo de este ensamble fue Hugo Arcidiacono, músico, compositor y director de orquesta. “Es la primera vez que trabajamos para la previa de la Vendimia. Tanto Martín como yo hemos tenido la oportunidad de trabajar en equipos de Vendimia en años anteriores y este año, desde el Ministerio de Cultura, nos solicitaron este trabajo de armar un ensamble de músicos para trabajar sobre las temáticas de las músicas cuyanas. Entonces hemos armado un gran seleccionado de músicos muy talentosos del Este mendocino, de San Martín, Rivadavia y Junín, acompañados por ocho cantantes mendocinos notables que van a estar trabajando con nosotros en cada arreglo, en cada interpretación”.

Martín Vicente ha sido el encargado de los arreglos musicales y comentó: “Para nosotros es un gran honor poder participar en la previa de la Vendimia y además, hacerle homenaje a Juanita Vera, que es un baluarte de la música cuyana. Hemos tratado con los arreglos musicales de estar a la altura de la fiesta y del sentir cuyano, del sentir mendocino”.

“El homenaje a Juanita surge de diferentes charlas con gente del Ministerio de Cultura y Turismo, con Fabián Sama y Pablo Moreno. Esto de instaurar este ciclo de homenajes también en la previa de la Vendimia y que tengan un sentido estas previas. Cuando me convocan para el armando de la dirección de la música cuyana, surge el tema de hacer un homenaje a una cantora notable e histórica de la música mendocina y ahí, inmediatamente, luego de eso surge fácilmente el nombre de Juanita Vera. Esta cantora cuyana de gran historia y luchadora también del lugar de la mujer en la música cuyana”.

En las voces estuvieron con su canto Julieta Cangemi (Godoy Cruz), Anabel Molina (San Martín), María Eugenia Fernández (Lavalle), Cintia Mur (General Alvear), Sebastián Garay (Guaymallén), Nahuel Jofré (San Carlos), Lucho Aberastain (Luján de Cuyo) y Javier Montalto (Ciudad de Mendoza).

Sebastián Garay dijo: “Estoy muy contento de formar parte del ensamble de Vendimia. Vamos a tocar en la previa junto a Nahuel Jofré, María Eugenia Fernández, Cintia Mur, Javier Montalto, Juli Cangemi, Lucho Berestain y Anabel Molina. Va a haber un homenaje muy hermoso a nuestra querida Juanita Vera, cantar para ella y el público de Mendoza me resulta hermoso”.

“También me gusta mucho la Fiesta de la Vendimia porque crecí con esto. Uno siempre tiene la ilusión de cantar alguna vez en este escenario. Uno que lo ha hecho varias veces agradece que lo sigan convocando como referente, que le sigan dando un lugar. Salvando las grandes distancias de los referentes que uno tiene, pero creo que ser llamados para participar en el patrimonio cultural de Mendoza se merece un agradecimiento. Agradecí mucho la convocatoria del ministerio porque para mí es algo trascendental la vida y la obra de Juanita Vera. Es una mujer que se abrió paso en un ambiente que por mucho tiempo fue masculino en sí. La tonada siempre fue masculina y ella es una referente cantora nuestra, que siempre estuvo presente en todos los escenarios. Para mí hacer un homenaje a ella, la voz de Mendoza, me parece divino. Todo es puro agradecimiento”.

El ensamble estable de músicos que acompañó estas voces mendocinas referentes del género se completó con Raúl Vega (guitarra), Roberto Merleti (guitarra), Maxi Bautista (bajo eléctrico) y Mauricio Vicente (batería). A los que se sumaron Emanuel Díaz (teclado), Lautaro Panella (programaciones), Leandro Baldivieso (acordeón), Martín Vicente (guitarra/arreglos), Hugo Arcidiacono (flauta y guitarra) y Agustín Pupi Aguilar (violín).

Querida y admirada por todos: Juanita Vera

La reconocida Juanita Vera (Lavalle), con la humildad que la caracteriza, señaló: “Para mí es una alegría estar en una Vendimia más, es un orgullo que me hayan convocado, me alegra mucho. Hay tan buenos cantantes y amigos que están cerca mío y me van a acompañar ahora, que me pone muy feliz”.

“Sabemos que la Vendimia representa el trabajo y para los artistas es muy importante la Vendimia porque todos esperan un poco de ella. Más este año después de dos años que tuvimos de pandemia en los que se frenó el trabajo. Siento una alegría inmensa, es mi deseo que sigan haciendo Vendimia y bellas como lo son siempre”, rescató la cantante, que fue ovacionada por el público.

Hacia el final de la Segunda Noche, con la puesta en escena de Milagro del vino nuevo, como invitado especial subió al escenario del Frank Romero Day Abel Pintos, uno de los artistas más talentosos y convocantes de nuestro país.

Fuente: Prensa de Mendoza.-