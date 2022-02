Escuelas: entra en vigencia el nuevo Protocolo

Por Redacción

Está basado en los acuerdos del Consejo Federal de Salud con la aprobación del Consejo Federal de Educación.

Tras la publicación de la resolución en el Boletín Oficial, entra en vigencia el nuevo Protocolo que rige las pautas de un aula segura. Esto implica el uso de barbijos por parte de docentes y estudiantes a partir del primer grado, ventilación, higiene, el mayor distanciamiento posible y, condición excluyente, tener la vacunación.

El protocolo, basado en lo propuesto por el Consejo Federal de Salud y aprobado por el Consejo Federal de Educación, proporciona los tiempos de aislamiento cuando se produzcan casos positivos con el mismo criterio que se utiliza para el resto de la población. Los casos positivos con esquema completo de vacunación requieren siete días de aislamiento y tres a la vuelta de cuidados relacionados al distanciamiento. En el caso de los no vacunados serán diez días de aislamiento. Los casos sospechosos sin síntomas no se aíslan. Los casos sospechosos con síntomas se aíslan hasta tanto no se corrobore que es un caso positivo.

En el caso de las escuelas, los docentes seguirán llenando el GEM, es decir que deberán reportar todos los casos que correspondan como caso sospechoso o positivo, como siempre colocando las medidas tomadas. En oportunidad de darse tres casos o más dentro de una misma aula, serán evaluados por la autoridad sanitaria si se necesita tomar algún tipo de medidas. En principio, las clases no se suspenden y se analizará caso por caso.

Es importante que todos, quienes concurran a la escuela, se encuentren vacunados, no solamente docentes y no docentes, sino también los chicos. Por esa razón, se ha solicitado que las escuelas informen a los padres las ventajas de la vacunación y los lugares de vacunación, para poder no solamente acceder a la vacunación COVID-19, sino también completar los esquemas de vacunación que durante 2020 y 2021, debido a la restricción obligatoria, muchos niños no pudieron completar.

Fuente: Prensa de Mendoza.-