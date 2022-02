Thomas: “El nuevo protocolo representa todo lo que Mendoza ha opinado y trabajado en estos dos años”

Por Redacción

El director General de Escuelas, junto a la ministra de Salud, Ana María Nadal, participó en la presentación del protocolo Aulas Seguras que encabezó el Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Este jueves, en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, el director General de Escuelas, José Thomas, junto a la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, participó en la presentación del protocolo Aulas Seguras, que presidió el primer mandatario Alberto Fernández, en compañía de los ministros de Educación y Salud de la Nación, Jaime Perczyk y Carla Vizzotti, respectivamente, con motivo del inicio del ciclo lectivo 2022.

El encuentro, al cual asistieron representantes de Educación y Salud de las 24 jurisdicciones provinciales, tuvo como objetivo terminar de definir las nuevas pautas en función de los consensos alcanzados con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Unicef, Unesco, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y los diferentes gremios docentes, entre las cuales se incluyen ventilación, asistencia cuidada, uso de barbijo, higiene, distancia y vacunación.

En el marco de la 115° Asamblea del Consejo Federal de Educación, que luego se llevó a cabo en el salón Leopoldo Marechal, del Palacio Sarmiento, y con las presencias de los 24 titulares de las carteras educativas provinciales, entre otros puntos, se establecieron las recomendaciones del nuevo protocolo COVID-19 para asegurar la presencialidad plena en las aulas de todo el país, y la adecuación del calendario escolar en vistas del Censo Nacional que se realizará el próximo 18 de mayo, día estipulado como feriado nacional.

“Ha sido una jornada exitosa, donde el nuevo protocolo representa todo lo que Mendoza ha opinado y trabajado, es decir, la continuidad del camino que durante estos dos años hemos recorrido. Lo más importante es que en el último artículo de la resolución del Consejo Federal de Educación deja margen para cada provincia, según su realidad y características particulares, pueda tomar las decisiones que crea conveniente”, comentó Thomas.

Por otra parte, “también se habló de la importancia del SINIDE, en el cual expusimos la experiencia del sistema GEM y la importancia de los sistemas nominales de gestión educativa para el seguimiento de las trayectorias escolares, y nos comprometimos a trabajar en conjunto para poder aportar nuestra experiencia y analizar cómo se integrará Mendoza desde este año”, expresó el titular de la DGE.

Por su parte, la ministra de Salud de la Provincia, Ana María Nadal, manifestó que “lo importante es que Mendoza pudo dar testimonio de los niños, niñas y adolescentes en las aulas, ya que desde el año pasado habíamos comenzado en estos procesos de volver a las escuelas con la presencialidad plena, sin burbujas. Para lograr que se aplique en todo el país, los concejos nacionales de Educación y Salud comenzaron trabajar en lineamientos que tienen como eje central la vacunación para poder asegurar el retorno de los jóvenes. Para eso se va a solicitar a todos los papás que acudan a inmunizar a sus hijos previos al inicio de clases, ya que va a ser fundamental para asegurar el pleno inicio del ciclo lectivo”.

El director General de Escuelas agregó que “hemos quedado muy conformes con el protocolo, y ahora nos queda trabajar con el equipo de Mendoza para determinar si hacemos algunos retoques jurisdiccionales o arrancamos el ciclo lectivo 2022 con las pautas que se definieron”.

“En cuanto a los contagios vamos a actuar como se hace en la población en general entre los vacunados y no vacunados. En caso de que algún alumno o docente resulte positivo, se tendrá que aislar siete días, mientras que si no están vacunados, el tiempo de aislamiento será de diez días. En caso de los contactos estrechos asintomáticos que tengan el esquema completo, no van a requerir que se aíslen salvo que aparezca sintomatología, añadió Nadal, quien al respecto dijo que “los números de vacunación que tenemos en los niños, niñas y adolescentes son muy buenos, donde el grupo de 3 a 11 años alcanzó un 70% de inoculación con una dosis, y el grupo de 12 a 17 años, en un 86% también con primera dosis. Este gran avance es uno de los ejes centrales”.

Protocolo para la vuelta a clases

Las escuelas deberán recabar la información sobre la vacunación contra COVID-19 de toda la comunidad educativa, así como la del calendario nacional.

Se eliminan las burbujas.

Asistencia cuidada: ante la presencia de síntomas o malestar general -asociado o no a COVID-19-, el personal y los alumnos no deben acudir a las escuelas y deben permanecer en aislamiento siguiendo los criterios vigentes. Se recomienda que realicen la consulta médica correspondiente.

Quien presente síntomas que no sean compatibles con COVID-19, luego de 24 horas sin ellos puede volver a la escuela.

Ante la presencia de casos de COVID-19 se debe cumplir el aislamiento previsto de los mismos, así como las medidas ante contactos estrechos según condición de vacunación.

La sospecha y confirmación de casos no implica necesariamente el cierre del aula ni la interrupción de las clases presenciales.

Uso obligatorio de barbijo a partir del Nivel Primario: debe tapar nariz, boca y mentón, bien ajustado a la cara y durante toda la jornada educativa en espacios cerrados.

La ventilación debe ser cruzada y constante.

Higienizar y limpiar regularmente los ambientes y mantener una adecuada higiene de manos.

Priorizar la distancia en los momentos en que no se utilice barbijo.

Se sospechará de un brote de COVID-19 en el aula en presencia de al menos tres (3) casos confirmados entre alumnos/as de un mismo aula -o alumnos y docente, para el caso de docentes permanentes- asociados epidemiológicamente, en un periodo igual o inferior a siete días.

Se promoverá el estudio etiológico de los brotes (confirmar los primeros casos con pruebas de laboratorio y los casos asociados por nexo epidemiológico) para identificar el riesgo de transmisión.

En ese caso se notificará a los familiares de los estudiantes y al personal relacionado al aula.

Frente a sospechas de brotes, la autoridad sanitaria realizará la evaluación de riesgo pertinente y se encargará de definir junto a las autoridades educativas las medidas a adoptar.

Fuente: Prensa de Mendoza.-