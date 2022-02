Rodolfo Suarez: “Mientras haya un niño o un adolescente excluido estamos desafiados y obligados a trabajar sin descanso y con generosidad”

Por Redacción

Lo dijo el Gobernador en la presentación de los lineamientos políticos-pedagógicos que da inicio al Ciclo Lectivo 2022. Luego en conferencia de prensa habló de la responsabilidad de los funcionarios, la situación del país y Portezuelo del Viento.

El Gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, dio comienzo al Ciclo Lectivo 2022 en el auditorio Ángel Bustelo. Lo acompañaron el vicegobernador, Mario Abed; el director General de Escuelas, José Thomas y los ministros: de Economía y Energía, Enrique Vaquié; de Cultura y Turismo, Nora Vicario, y de Hacienda, Victor Fayad. También participaron en el acto autoridades del Poder Legislativo e intendentes.

Durante su discurso expresó que “la apertura de un nuevo ciclo escolar genera antes que nada esperanza, sencillamente porque en el acto de enseñar y aprender se encuentra uno de los hechos más transcendentes de la vida social para imaginar y construir una sociedad mejor”. A lo que agregó: “No me refiero a la esperanza como un mero acto de fe. Creo en la esperanza que sirve como inspiración, como desafío, como plan, porque esa es la responsabilidad que tenemos quienes lideramos el Estado”.

Además remarcó que “como siempre he dicho, la escuela ha sido y debe seguir siendo un verdadero generador de oportunidades y, por lo tanto, el gran reparador de las desigualdades para abrir nuevos caminos de progreso individual y colectivo. Imaginarnos mejor es imaginarnos con una educación mejor”.

También se dirigió a los docentes al decir que “a la luz del esfuerzo que el acto educativo lleva consigo, sumado al contexto extraordinario que viene significando la pandemia, siento la necesidad de comenzar expresándoles a todos quienes intervienen en el proceso de la enseñanza el más cálido y emocionado agradecimiento en nombre de las mendocinas y los mendocinos y, particularmente, también siento la necesidad de manifestarles mi admiración como ciudadano”.

Por otra parte, el primer mandatario provincial expresó la importancia de las escuelas de puertas abiertas: “La presencialidad escolar cumple un rol esencial para la construcción de lazos sociales sanos, para la visibilización e interacción con sujetos de particularidades e intereses distintos, de manera que es fundamental para la construcción de los hábitos de convivencia y del estímulo de la empatía. Pero también es clave para contribuir a la salud emocional y al crecimiento de las niñas, niños y adolescentes”.

“La escuela es un sitio seguro y constituye una herramienta de equidad social indispensable, particularmente para los grupos que muestran mayor vulnerabilidad, de manera de que todo esfuerzo por mantener la presencialidad, para nosotros, resulta excluyente en el diseño de cualquier estrategia pedagógica. Por eso, hoy quiero reafirmar el criterio que hemos sostenido desde mediados del año pasado en todas las asambleas del Consejo Federal de Educación: en Mendoza somos defensores de la presencialidad educativa”, afirmó Suarez.

Respecto del Primer Censo de Fluidez Lectora, manifestó: “Se trata de una acción pionera en la provincia y en el país. Haber escuchado leer a 80.000 estudiantes de diferentes edades nos ha permitido establecer un diagnóstico preciso sobre la realidad de las aulas, confirmándonos que esta estrategia de indagación colectiva es una herramienta de enorme valor para desarrollar dispositivos y recursos de mejora frente a los desafíos que demandan intervenciones pedagógicas específicas.

“Con satisfacción podemos decir que el 70% de chicas y chicos, sobre un total de 20.000 que el censo reportaba en situación crítica, logró mejoras en un breve plazo de trabajo. El 45% de ellos, incluso, logró salir de la situación crítica inicial. Estas mejoras ponen en evidencia la atención prioritaria y el esfuerzo que, tanto docentes como equipos directivos, pusieron en la implementación de las estrategias que se establecieron. Como resultado, hoy miles de chicas y chicos de Mendoza leen mejor y continuarán en ese camino de progreso educativo”.

Política e inversiones

Respecto a las políticas educativas el mandatario dijo: “Además, hemos destinado $1.000 millones para la formación docente continua y en servicio. Hemos dispuesto la adquisición de 70.000 libros para el Programa Provincial de Alfabetización para todas las niñas y niños de las salas de 5 años y primer grado”.

“Continuaremos con la acción de brindar autonomía a las políticas educativas institucionales a través del Programa Mendoza Educa, con una inversión de $70 millones. Asimismo, daremos continuidad al Programa de fortalecimiento de trayectorias con extensión de jornada”, remarcó.

Finalizó su exposición recordando las palabras de Domingo Faustino Sarmiento: “Hombre, Pueblo, Nación, Estado: todo está en los humildes bancos de una escuela. Con esta convicción como telón de fondo, los convoco para continuar construyendo la mejor escuela y la mejor educación posible”.

Durante la conferencia de prensa Suarez manifestó que “seguimos confirmando que la presencialidad es algo fundamental para el crecimiento de los niños y adolescentes. Tenemos mucha empatía con los docentes porque sabemos y reconocemos el esfuerzo que hacen los docentes. Entendemos que es la educación lo que nos va hacer progresar como país por eso estamos muy concentrados y trabajando en este sentido”.

Medidas Sanitarias

Sobre los cuidados durante las clases presenciales el gobernador dijo que “tenemos las medidas sanitarias y protocolos que hemos implementados durante todo el 2020 y 2021. Tenemos el conocimiento de cuáles son los cuidados que se deben realizar y los chicos también, para que se cuiden ellos y cuiden a sus familias. Vamos a mantener los mismos protocolos que hemos tenido”.

En cuanto a la intromisión del SUTE, durante el acto, Suarez informó que les ratificó de la audiencia que tienen mañana a las 11.

De las paritarias expresó que es un proceso que ha comenzado, no solo con los docente sino con todos los gremios. “Vivimos en un país en el que la inflación afecta a todas las familias y que también afecta al Estado por lo que es un factor que signa las políticas. El objetivo es que el Estado, con los recursos que tiene, pueda pagar los mejores sueldos que se puedan para prestar el mejor servicio”.

Fondo Monetario y renuncia de Máximo Kirchner

Al preguntarle por el arreglo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, el gobernados expresó: “Es una muestra más de lo que está ocurriendo en el país, hay muchos hechos más que podría enumerar. Es un gobierno nacional que tiene serias diferencias entre los componentes que conforman el Frente de Todos, lo cual hace muy difícil la gestión para de la provincia. Nosotros tenemos relación con los distintos Ministerios y cada uno responde a distintas fracciones por lo que tenemos que tener conocimiento porque se dificultan las políticas que llevamos adelante en la Provincia”.

“Esto es una muestra de quienes crearon el Frente de Todos y que armaron esto. Hoy están en contra de algo que es muy importante para el país, que es aislarnos del mundo o llegar a acuerdos con organismos necesarios para darle confianza y previsibilidad a la economía. Algo en lo que estamos muy lejos en Argentina”, afirmó.

Ministerio de Seguridad

En cuanto al nuevo director de la Policía el mandatario manifestó que “cuando algo no corresponde, no dudamos un segundo y tomamos las medidas que se deben tomar. Confío en la decisión del ministro Raúl Levrino y hoy todos los organismos competentes de la Justicia están interviniendo, que es lo que corresponde a todo país que respeta a las instituciones”.

A esto, agregó: “No estoy en nada de acuerdo con lo realizado por Munives. Considero que los funcionarios públicos somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo de conducta y respeto de las normas. Es así de simple, no hay mucho que opinar, el que no cumple se va”.

Portezuelo del Viento

En cuanto a la situación de Portezuelo del Viento, Suarez expresó que “hemos avanzado en todo el proceso licitatorio complejo, ahora estamos en una situación en el que está en juego una obra de U$1.023 millones que es de todos los mendocinos. Por eso necesitamos el apoyo del Gobierno Nacional para que no haya ningún tipo de dudas de que la obra se pueda hacer, por eso el Laudo que hemos pedido”.

Además, fue contundente al afirmar que “no es cierto que no hayamos pedido el laudo, porque está en el acta 73, lo que no está de acuerdo la postura que habían tomado las otras 4 provincias y no solamente eso, sino que después llevamos toda la documentación que ya estaba pero que reforzamos. La Nación desarchivó un expediente en el que el presidente Macri ya había laudado, y había habilitado la obra; pero volvieron a pedir estudios de impacto ambiental que ya están, por lo que no hay ningún elemento para agregar. El presidente tiene que laudar. Llega el momento de las definiciones y jamás cometería la responsabilidad de poner en juego el dinero, que es una gran oportunidad de crecimiento para Mendoza, cuando hay incertidumbre”.

“En la primera visita del presidente Fernández a La Pampa se prendieron todas las alertas, porque dijo que esta obra no podía perjudicar a otras provincias”, dijo el gobernador y aseguró que este tema estaba resuelto. Ante esto, Suarez comentó que pedirá una audiencia con el primer mandatario para definir, “porque tampoco es bueno que ante la situación que vivimos en Mendoza tengamos el dinero inmovilizado y no lo volquemos a la obra pública para el crecimiento”.

Según dijo, el dinero que envía la Nación para Portezuelo hay que invertirlo en obras que permitan generar más empleo para los mendocinos y para crecer. “Debemos tener más agua y mejor uso del agua, tenemos que invertir en energía. Si el presidente nos dice que no o no dice nada, vamos convocar a toda la sociedad mendocina, a los técnicos, intendentes, partidos políticos y a quienes pueden aportar para que Mendoza en los próximos 30 años tenga un crecimiento real”, afirmó y al mismo tiempo le pidió la oposición que le diga a Fernández que laude.

Asimismo, sostuvo que “nosotros no tenemos que presentar nada más. No es cierto que no hemos presentado toda la documentación. Tenemos todo y se puede constatar. Que un intendente diga cualquier cosa y no pueda explicar por qué pierde en su departamento como le pasó en las elecciones del año pasado es más que claro cuál es su posición. Y que no se preocupe que este gobernador trabaja todos los días, incluso estando de vacaciones”.

