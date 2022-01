Destefanis se reunió con autoridades de Aysam para dar solución al servicio de agua potable en Santa Rosa

Por Redacción

Debido a que el servicio de agua potable se vio complicado estos últimos días y en medio de una ola de calor, la Intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, realizó públicamente un reclamo por el déficit que hay en la zona y de manera particular en algunos sectores del departamento.

Destéfanis, como jefa comunal, junto a sus vecinos realizó innumerables pedidos a Aysam para que se normalizara el servicio, pero no había obtenido respuestas, e incluso pidió la intervención del propio gobernador, Rodolfo Suarez en el conflicto.

Hoy finalmente, arribaron al departamento, el Vicepresidente de Aysam, Gerardo Del Río, el Jefe Sucursal Zona Este, Orlando Quinteros y Sebastián Estrada Gerente de Unidades Operativas del Interior.

“Venimos recibiendo reclamos de muchísimos vecinos por el servicio de agua potable que presta el organismo provincial, principalmente en la zona de Los Lotes en el distrito de Las Catitas, una de los sectores más perjudicadas sobre todo en esta temporada de altas temperaturas”, detalló la Intendenta.

En la reunión, también estuvieron presentes, el Secretario de Gobierno, Leonardo Saile, la Presidenta del Concejo Deliberante, Debora Quiroga y el Director de Obras Públicas, Raúl Manrique.

Renovación de red de agua potable

“Acordamos algunas obras que daremos inicio en los próximos días, y que deberán comenzar en el distrito de La Dormida” adelantó.

“Desde la parte técnica nos explicaban que las cañerías o el servicio que va desde Las Catitas a La Dormida, culmina en La Dormida y lo que queremos es que termine en Los Lotes para mejorar la presión de agua en esa zona”.

“Iniciaremos una renovación de la red de agua potable para mejorar el servicio en Los Lotes. La obra hay que hacerla desde la calle Baldes del Sur de La Dormida, hasta calle Stern, del paraje de Gobernador Civit. Serían 1.800 metros de cañería nueva, de 110 de diámetro, teniendo en cuenta que antes eran de 50, es decir que ahora mejorará el caudal, la calidad y la presión de agua”.

En este caso los aportes de materiales los hará el municipio y la ejecución entre ambas partes, teniendo en cuenta también la disponibilidad de maquinarias para llevar adelante la obra.

Destéfanis, avanzando en la planificación de proyectos, logró reunirse con el Asesor de Administración del ENOHSA y el Ing. Gastón Dallacía, del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento en Buenos Aires, con quienes se analizaron distintas obras necesarias para mejorar la calidad de vida de los santarrosinos, entre las que se encuentra el Acueducto para el departamento.

“En esta segunda etapa se contempla desde Catitas Viejas hasta Las Catitas. Estamos haciendo referencia a una obra de más de $86 millones de pesos y sería la continuación de la primera”.

“Quiero aclarar que la ex intendenta, salió públicamente a decir que, por qué no habíamos terminado la obra, si ella había dejado todos los materiales comprados para llegar hasta Las Catitas. La verdad que desconoce las cosas que ha firmado, porque en el momento en que se realizó una compensación de deuda con Aysam en el 2019 para invertir en este acueducto, no se terminó de comprar la totalidad que se había licitado y solamente se compraron cinco mil metros de caño, lo que permitió llegar a la etapa que está terminada al día de hoy”.

“Nos quedan seis mil metros más para llegar hasta la calle Carballo de Las Catitas. Es decir que ella está en conocimiento, porque en un proceso de licitación aceptó una actualización de precios y compró menos caños de los que tenía que comprar y solamente alcanzó para ese tramo”.

La información fue corroborada por las autoridades de Aysam de la provincia quienes confirmaron la inexistencia de material, avalando las palabras de Flor Destéfanis.

Fuente: Prensa de Santa Rosa.-