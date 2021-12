El programa Acompañar llegó a 240 escuelas y a más de 6.000 estudiantes durante 2021

Por Redacción

El proyecto tiene como objetivos atender y acompañar las trayectorias educativas debilitadas de alumnos de niveles Primario y Secundario como consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. Estudiantes de carreras de formación docente de Nivel Superior brindaron apoyo escolar en las instituciones.

La segunda etapa del programa Acompañar: Puentes de Igualdad II comenzó a gestarse en abril-mayo de 2021 y se implementó en 240 escuelas a partir del segundo semestre con el regreso de la presencialidad.

Promovido por el Ministerio de Educación de la Nación, la Dirección General Escuelas (DGE) y la Coordinación General de Educación Superior (CGES), tuvo como principal objetivo sostener y atender las trayectorias educativas debilitadas dentro del sistema obligatorio como consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

Se trata de un proyecto que cumple una doble función porque, además de brindar apoyo escolar a niños, niñas y jóvenes, permite que estudiantes de Nivel Superior de carreras de formación docente accedan a su primer empleo como educadores, y continúen nutriendo su experiencia con recursos pedagógicos que solo se aprenden en el aula en contacto con los chicos.

A través del programa, 280 estudiantes de Práctica Profesional III y IV y egresados de institutos de formación docente (IFD) accedieron a una beca remunerativa para realizar tutoría y apoyo escolar a los chicos que necesitaban asistencia, trabajando sobre los contenidos que dictaba la docente en el aula. Gracias al acompañamiento personalizado de estas trayectorias, más de 6.000 estudiantes pudieron retomar el ritmo de su clase y concluir su año lectivo satisfactoriamente.

En virtud de la territorialidad promovida desde la DGE, el programa benefició a toda la provincia, al llegar a 29 escuelas en la zona Norte, a 32 en la zona Este, a 25 en el Valle de Uco, a 50 en la zona Sur y a 56 en la zona Centro.

Las instituciones fueron seleccionadas por los equipos de cada nivel. De acuerdo con lo informado por los equipos de gestión institucionales en el sistema GEM, priorizando aquellas que poseen una población estudiantil con bajo rendimiento escolar y en situación de mayor vulnerabilidad. Se trata de una actividad multinivel, que fue articulada desde la CGES con la Dirección de Educación Primaria y la Dirección de Educación Secundaria, en conjunto con los institutos de educación superior (IES) que participaron en la iniciativa.

“El programa se implementó en escuelas que reciben poblaciones en situación de vulnerabilidad económica, en las que muchos alumnos no tienen acceso para satisfacer sus necesidades básicas y presentan dificultades en sus procesos de aprendizaje”, explicó Matías Vilchez, coordinador territorial de la zona Centro. “Con la pandemia, los chicos que no tenían acceso a internet se fueron atrasando. Sin embargo, gracias al programa Acompañar se pudo ayudar a esos chicos y avanzar enormemente en un corto período de tiempo”, agregó.

“Creo que este es el aspecto más positivo del programa: el acompañamiento que reciben los alumnos que tienen dificultades en el aprendizaje. Los becarios han puesto lo mejor de sí para ayudarlos, no solo desde lo educativo, también desde lo personal”, destacó Vilchez.

Construyendo puentes: la experiencia de las becarias del nivel superior

El programa Acompañar: Puentes de Igualdad II también posibilita el aprendizaje, la experiencia y el primer contacto de muchos estudiantes de Nivel Superior de carreras en formación docente con las escuelas y entornos en los que desarrollarán su futuro profesional una vez que se reciban.

Acaso la primera oportunidad de empezar a transitar la profesión que eligieron, como relata Lorena Días, una de las talleristas de la zona Centro que decidió sumarse al programa para empezar a ganar experiencia como docente en el Nivel Inicial. “Decidí entrar para empezar a tener experiencia con los chicos, con las planificaciones, y aprender junto a la comunidad docente cómo funciona una escuela”, manifestó Días, feliz egresada, que acaba de recibirse en el IES 9-023 (sede Rodeo del Medio) de profesora de Enseñanza Primaria.

Por su parte, Marianel Gallardo, egresada del IES 9-006 Profesor Humberto Tolosa, de la carrera de Profesorado de Matemática en Secundario, nos cuenta que se inscribió como becaria del programa Acompañar y que esta es su primera experiencia como docente. “Me ofrecía la oportunidad de vivir mi primera experiencia dentro de una escuela como profesora, no como estudiante realizando prácticas, y como nos pagaban, me servía mucho también, porque no estaba trabajando y quería trabajar de lo que había estudiado. Gracias al programa me sentí más motivada y conseguí mi primera entrada de manera profesional en una escuela”, relató Marianel al rememorar lo que la motivó a sumarse al programa.