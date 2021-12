San Martín y Rivadavia jugarán la Final de la A2 del Voley Femenino

Por Soy del Este

Por la Semifinal del Torneo Clausura en la A2 femenina de la Federación Mendocina de Vóleibol, Municipalidad de Gral. San Martín venció como local a Municipalidad de Junín por 3 a 1. Por su parte, Centro Deportivo Rivadavia le ganó por 3 a 2 a Municipalidad de Tupungato en condición de local. De esta manera, las «Albirrojas» y las «Naranjas» volverán a verse las caras en la instancia definitoria.



Municipalidad de Gral. San Martín venció como local a Municipalidad de Junín por 3 a 1 en el segundo juego por la Semifinal del Torneo Clausura en la A2 femenina de la Federación Mendocina de Vóleibol. Las anfitrionas supieron tener mayor claridad en los momentos claves y se impusieron ante un rival que no logró sostener los momentos donde se hacía dominador en el marcador. En la Final habrá otro clásico.

En la noche de este martes se definió el segundo equipo finalista en la segunda categoría femenina del vóleibol mendocino con el duelo entre San Martín y Junín en el Torito Rodríguez. Vale recordar que esperaba Centro Deportivo Rivadavia, que había eliminado en dos juegos a Municipalidad de Tupungato. Las locales buscaban el triunfo que les permitiera acceder al duelo definitivo, las visitantes querían forzar el tercer juego.

Las Verdes se mostraban mejor en el inicio, pero rápidamente las anfitrionas equiparaban el marcador. Una seguidilla de puntos, a través de Quiroga, Romero y Burán; le permitía a las juninenses pasar de estar 5-6 a 10-6. Dengra también hacía su aporte para sostener la ventaja. Sin embargo, los aciertos en ataque de Spósito le sirvieron a San Martín para emparejar el resultado. Al cierre llegaban palo y palo. Hasta que un ataque de Spósito y dos bloqueos pusieron al local arriba 23-20 y terminaría ganando el set por 25-22.

Sólo se había jugado un set pero ya quedaba claro el equilibrio que había en la propuesta de ambos elencos. En el segundo set comenzaban mejor las sanmartinianas pero ahora lo igualaban las rivales, sobre todo por varios ataques errados del contrario. El dominio era repartido hasta que las Verdes sacaron dos y tres de diferencia llegando a estar 20-17. Pero Spósito, Ledda y Lagos torcían el rumbo y dejaban el juego 22-20. Tras errores de saque por ambos lados, Spósito ponía el 24-21. La visita se arrimó 23-24, pero un intento a la red le dio un nuevo set a San Martín.

El tercer set no fue muy diferente de los dos anteriores, aunque en este se pudo apreciar más una buena faceta defensiva de los dos conjuntos. Mientras por las dueñas de casa sobresalía Santágata salvando algunos puntos interesantes, por la visita lo hacían Cárdena y Sáez desde la recepción. A los aciertos de Spósito, se le sumaban Santágata y Ledda para quedar 10-8 arriba San Martín. Luego fue punto por punto para dominio de uno y otro (18-17). Hasta que las Verdes lo encaminaron a su favor con un 7-0 producto de errores del rival y una gran efectividad al saque (3 aces consecutivos) por parte de Romero, quedando 24-18. Un ataque de Spósito y un ataque fallido le dieron vida a un local que luego se equivocó y perdió 25-20.

Con el descuento en el marcador general, Junín tomaba confianza y empezaba mejor el cuarto set. Pero no lograba distanciare demasiado y San Martín remontaba. Palo y palo una vez más. Este período tendría algunas polémicas que terminarían en dos sanciones con roja para el elenco juninense. Las Verdes trataban de bloquear los ataques contrarios pero no siempre podían. La ingresada González hizo un buen aporte para que las sanmartinianas se distancien. Del otro lado, Dengra era la más buscada para atacar, aunque no siempre lograba sumar. El anfitrión llegó a estar 18-12 y lo fue sosteniendo, con cierta solidez colectiva para que más tarde Magallanes sentencie el encuentro con el 25-19.

De esta manera, Municipalidad de Gral. San Martín se impuso por 3-1 en los dos juegos de semifinales ante Municipalidad de Junín y logró la clasificación para la definición del actual certamen en el ascenso femenino. Las sanmartinianas deberán cruzarse con Centro Deportivo Rivadavia en la Final, que tendrá su primer partido el jueves 16 (22hs) en el Torito Rodríguez. El segundo será el domingo 19 (20hs) en el Brozovix. De ser necesario un tercer duelo, será el lunes 20 (21.30hs) en el Torito.

LAS NARANJAS SE METIERON NUEVAMENTE EN LA FINAL DE LA A2

Centro Deportivo Rivadavia le ganó por 3 a 2 a Municipalidad de Tupungato en condición de local por le segundo juego de Semifinales en el Torneo Clausura por la A2 femenina de la Federación Mendocina de Vóleibol. Las Naranjas habían ganado el día anterior en el Valle de Uco y como local sentenciaron una serie que no fue tan sencilla. Así el conjunto rivadaviense vuelve a meterse en la definición del certamen.

En la tarde de este domingo, Rivadavia consiguió un nuevo pase a la final. Así como lo hicieron en el torneo Apertura, las Naranjas estarán en una nueva definición de título y ascenso. Para las dirigidas por Marcelo Alín se tratará de una revancha tras la caída frente a Andes Talleres Sport Club. Además vale mencionar que la serie definitiva tendrá un clásico, ya que las rivadavienses esperan por San Martín o Junín.

Para meterse en esta nueva instancia decisiva, las esteñas tuvieron que superar a Tupungato, que había sido otro de los protagonistas del actual certamen. El día sábado se habían visto las caras en el Valle de Uco y había sido victoria para las Naranjas. Ahora, en el Leopoldo Brozovix, Rivadavia dio una nueva muestra de carácter en un duelo donde no se le facilitó nada y tuvo que exigirse para llevarlo al tie-break.

Fue una verdadera batalla que tuvo momentos con un alto nivel de juego y mucha paridad, a tal punto que la duración del encuentro fue de 2 horas y 28 minutos. Las visitantes lograron quedarse con el primer set por 25-22 (30′). Sin embargo, las anfitrionas reaccionar y emparejaron el juego con un 25-23 (30′) en el segundo set. En el tercero, las tupungatinas tuvieron un poco más de certeza y ganaron 25-18 (30′).

Con el 2-1 a favor del rival, Rivadavia se veía obligado a ganar el cuarto set para estirar la definición y así poder buscar la sentencia de la serie. Esto derivó en un extenso parcial, muy equiparado, donde las Naranjas lograron imponerse por 28-26 (40′). Así llegaban al tie-break. Para ambos era a todo o nada, aunque claro, Tupungato estaba presionado porque si caía quedaba eliminado. Y se dio otro trámite parejo, donde fue victoria 15-12 (18′) para las rivadavienses tras un cierre con ataque de Cozzari.

