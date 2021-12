Caída del Chacarero en el Torneo Regional

Por Redacción

Atlético Club San Martín perdió por 1 a 0 en su visita a Fundación Amigos por el Deporte en el marco de la 4ª fecha de la Zona 3 en la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur 2021-2022. El buen despliegue que hizo el León, incluso con dos pelotas en los palos y exigiendo al arquero local, terminó viéndose opacado por un arbitraje que en el correr de la segunda etapa se tornó localista y permitió que el anfitrión se mantuviera sobre el área visitante y con varias pelotas paradas (en una de ellas llegó el gol).

En la previa, al conocerse la terna arbitral, las dudas y la sensación de sospecha se generaron de inmediato en el Este. Y cuando se observa distintas sanciones de los colegiados y algunas en ciertos momentos, el malestar es inevitable. Es que San Martín, que no estaba realizando un mal desempeño, terminó sufriendo a un árbitro que fue muñequeando y llevando a FADEP cerca del arco de Bangardino, impidiéndole también poder prosperar sobre todo en el complemento.

Los minutos iniciales del partido tuvieron a los dos equipos acomodándose. Por eso recién a los 10′ llegó la primera aproximación de peligro. Fue en una jugada preparada desde el tiro de esquina para que luego llegue un centro de Amaya donde Castagno peinó hacia atrás y López voló para despejar al córner. En ese nuevo tiro de esquina, centro pasado de Amaya y Ali apareció para cabecear desviado.

Al Cóndor le costaba poder avanzar y generar juego asociado, sobre todo por la firmeza que imponía en defensa el Albirrojo. Sobre los 17′, Leuzzi probó con un disparo que salió desviado. Ahí nomás, en el otro campo, Vera remataba y López controlaba. Y un minuto más tarde, desborde de García para centrar al medio y de aire conectó Fernández pero se fue desviado. Poco a poco de se fue acomodando el local.

Cuando se jugaban 25′, nuevo desborde de García y Sevillano cabeceó pero Bangardino controló sin exigencia alguna. La respuesta del León era con un remate de Amaya que se iba elevado. El juego tenía buen ritmo, por momentos con buenas asociaciones y por otros disputado. Fundación tuvo un tiro libre peligroso, pero Dellarole elevó su intento. A los 35′, córner de Amaya y casi olímpico, el arquero López despejó al córner. Y en esa nueva pelota parada, Amaya tocó para Carrizo que no le pudo dar dirección.

Sobre los 38′, el palo le negaba la ventaja al León tras un remate de Carrizo que se desvió en un rival dejando inerte el vuelo abajo del arquero López. Minutos después lo tuvo el dueño de casa, controló Miranda y habilitó a Sevillano, que parecía estar offside, para que saque un disparo que se fue afuera. Cerca del cierre se arrimó el Cóndor, pero sólo hasta la puerta del área, y Leuzzi remató cruzado y rasante pero desviado.

La primera etapa dejaba una justa igualdad, los dos propusieron e intentaron, y generaron, pero no concretaron. Hasta el momento, el arbitraje no había sido protagonista. En el retorno, Albornoz mandaba al campo a Moyano y sacaba a Miranda, que no había tenido peso ofensivo. El inicio era parejo, hasta que a los 3′ casi consigue la ventaja el Chacarero con un intento de Sotto, que desvió el arquero López y el esférico dio en el travesaño.

Y a partir de ese momento pareció haber un cambio en los fallos de la terna. Las divididas fueron en su mayoría para el anfitrión. La misma falta de un lado era sancionada y del otro no. Y sobre todo, cada supuesta falta cerca del área visitante era cobrada. Así, sobre los 15′, FADEP contó con dos tiros libres que obligaron a la buena respuesta de Bangardino para despejar al córner. Con el correr de los minutos, ambos entrenadores fueron realizando modificaciones para poder alcanzar el objetivo deseado.

Mientras Albornoz cargaba el ataque de hombres, Abaurre buscaba un poco más de contención en el medio primero y luego un poco más de resguardo en la línea defensiva. Arce y Navarro no lograban hacerse con el balón y por eso la ofensiva del Albirrojo no progresaba. Y a los 40′ llegó un pelotazo aéreo que fueron a disputar Moyano y Pacheco, donde el delantero cabeceó muy desviado, gritó y cayó al suelo. No parecía falta, pero llegó el pitazo que marcó tiro libre en la puerta del área y amarilla para el defensor.

Quiroga tomó el esférico, lo acomodó y sacó un exquisito remate que no permitió mucha reacción de Bangardino para así conquistar el 1-0 en favor del Cóndor. Tras el gol, el partido se detuvo 3′ producto de un tumulto entre jugadores, cuerpos técnicos y auxiliares generado por una supuesta agresión al pasapelotas local cuando iba en busca de un balón al banco de suplentes de los visitantes. Tras ello, el desempeño arbitral volvió a la normalidad y ahora sí se sancionaban faltas, aisladas, para el León.

El colegiado principal señaló que se jugaban sólo 4′ más, cuando el duelo estuvo detenido por el tumulto pero además se realizaron cinco ventadas de cambios para llevar a cabo nueve de los diez cambios (uno fue en el entretiempo). El Chacarero intentó ir en busca de la igualdad pero se topó con la resistencia del Cóndor, que se quedó con tres puntos importantes pensando en la clasificación.

De esta manera, con la derrota consumada y con el empate 2-2 entre Andes Talleres Sport Club y Gutiérrez Sport Club, Atlético San Martín se mantiene en lo más alto del grupo con 9 puntos. Detrás se ubica FADEP con 7 unidades. Un poco más atrás el Celeste con 5 y en el fondo el Matador con 1. Este miércoles (17hs), el Albirrojo recibirá al Azulgrana con el objetivo de asegurar la clasificación a la próxima instancia. El día martes se medirán el Perro y el Cóndor.

