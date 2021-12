Bernardino jugará por la Copa de Oro en el Senior de la Asociación Mendocina de Patín

Por Soy del Este

Club Social y Deportivo Bernardino Rivadavia superó por 8 a 5 a Andes Talleres Sport Club en condición de local por la Semifinal de la Copa de Oro en el Senior masculino de la Asociación Mendocina de Patín. El conjunto rivadaviense supo hacerse fuerte en su pista y así imponerse para avanzar al duelo definitivo donde tendrá que visitar al Atlético Club San Martín.

Después de una larga espera debido a varias postergaciones por distintos motivos, finalmente se pudo disputar la semifinales restante de la Copa de Oro en el hockey sobre patines mendocino para la categoría superior masculina. Y Bernardino Rivadavia recibió a Andes Talleres en un duelo donde ambos buscaban el triunfo para tratar de tener un cierre de año positivo.

La primera etapa fue muy interesante y contó con un despliegue electrizante, producto de dos elencos que salieron a buscar el partido y no a esperar lo que el otro propusiera. Así fue que a los 3′ Martín Cabral puso en ventaja al Azuloro. Ese tempranero tanto no modificó demasiado el trámite y todo se mantuvo parejo con los dos equipos tratando de encontrar la oportunidad para vulnerar al rival.

Sobre los 15′ llegaría el empate para el Azulgrana a través de Nahuel Silvestrini. Aunque no duró mucho porque de inmediato el anfitrión se puso 2-1 por el gol de Luciano Lanza. El duelo se hizo golpe por golpe, ya que no tardaba en llegar el 2-2 del Matador mediante Valentín Rossignoli. Lanza volvía a poner al frente al local, pero Fausto Inella puso el 3-3. Santiago Fernández dio vuelta el marcador, pero no le duró mucho la ventaja a la visita ya que Lanza y Cabral dejaron el duelo 5-4.

Ciertamente una primera etapa más que atrapante, que dejaba a los rivadavienses con un mínima diferencia a su favor pero sin nada controlado por completo. Para el complemento, el duelo continuó equilibrado aunque en los minutos iniciales Matías Giuliani le dio un 6-4 tranquilizador a los dirigidos por Nahuel Marigliano. Tras ello, el juego estuvo equiparado y con los dos elencos tratando de anotar.

Aunque los arqueros y la falta de certeza en el último remate, mantuvieron el partido con el mismo marcador. Recién sobre los 18′, por un libre tras azul a Ezequiel Orosito, llegaría el 7-4 anotado por Giuliani. Inella descontó para tratar de mantener en partido a los Matadores, pero el conjunto de Godoy Cruz no pudo conseguir nada más. En el cierre, Cabral sentenció la historia con el 8-5.

Gracias a esta victoria, Bernardino Rivadavia tendrá la oportunidad de jugar la Final de la Copa de Oro frente al Atlético Club San Martín. Dicho encuentro en busca de una consagración se llevará a cabo en la jornada de este viernes próximo, a partir de las 21.30 horas, en la pista del Esteban Costantini del León.

