Para regular actividad física en plazas, la Comuna abrirá registro de profesores

Por Redacción

El Concejo Deliberante de San Martín aprobó una ordenanza que busca regularizar las actividades físicas al aire libre y el punto clave de la nueva norma es que el director técnico a cargo de las rutinas, debe ser profesor o licenciado en educación física y matriculado. En breve quedará habilitado el registro.

Esta ordenanza, sostenida en la ley provincial 7.723, nada tiene que ver con el vecino que sale a caminar, trotar, correr o realizar alguna actividad física sin un preparador y mucho menos con los que juntan a tomar mate o a recrearse en espacios verdes, plazas y parques. La nueva norma municipal va dirigida a quienes cobran a un grupo de personas por coordinar clases y entrenamientos en espacios públicos.

La concejal Luisa Onofri es autora del proyecto: “Soy profesora de educación física con más de 30 años de antigüedad y me pone muy contenta que hayamos aprobado esta ordenanza, porque vamos a regularizar una tarea que mantiene el derecho a disfrutar de los espacios públicos de cualquier vecino y aquel que realiza entrenamiento tiene que saber cómo está preparado y si está matriculado su profesor”. Onofri agregó que en los próximos días avanzarán, por pedido del intendente Raúl Rufeil, en reuniones para implementar en breve el nuevo registro.

De esta manera, la idea es crear un registro de grupo de entrenamiento físico y de profesores, como también de entrenadores físicos personales. En breve, estos profesores deberán completar un formulario de requisitos mínimos para obtener su credencial, que lo habilitará para esas tareas.

Silvana Caponi, presidente del Colegio de profesionales de la Educación Física (Copef) recordó que “hay una Ley que dice que nadie puede ejercer sin ser un profesional matriculado. El problema más grande es el intrusismo ya que no nos parece justo para aquellos que se han preparado más de 5, 6 y hasta 10 años que estas clases estén dictadas por personas que han realizado un curso de algunos días. Que sepan que nadie puede trabajar sin esta matricula”.

Juan Morganti, referente del Comité de ética del Copef puntualizó que “se trata de jerarquizar nuestra profesión, hace muchos años que la educación física ha dado un salto de calidad. Hoy confiamos en esta colega, (Luisa Onofri) que cumple funciones como concejal y que puso en el tapete una problemática que se viene dando en nuestro departamento. Entiendo que la Municipalidad realiza una importante inversión en mejorar los espacios públicos y está bueno que eso se acompañe de una regulación de la actividad física que se practica en esos espacios”.

Mariano Laurenti es uno de los profesores que trabajan en los espacios verdes de la ciudad de San Martín: “Nunca dejamos de capacitarnos, esto no significa que los que no son profesores, no se capaciten pero tenemos distinta formación. Yo soy uno de los que trabaja en espacios públicos y veo algunas cosas que deberíamos corregir. Este proyecto va a ser un gran avance”.