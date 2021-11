Triunfazo del Chacarero en la segunda fecha del Torneo Regional

Por Soy del Este

Atlético Club San Martín venció por 3 a 2 a Andes Talleres Sport Club en condición de visitante por la 2ª fecha de la Zona 3 en la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur 2021/22. El estado del campo de juego no era bueno y empeoró mucho más con la lluvia, por momentos torrencial, y esto derivó en que fuera complicado para ambos poder jugar. El León lo perdía, lo dio vuelta y lo ganó cerca del cierre.

Pese a las complicaciones que presentaba el campo de juego, que encima fueron en aumento producto de la copiosa lluvia, los dos equipos intentaron jugar en el comienzo. Y al minuto avisó San Martín con un remate desde afuera de Sotto pero se fue desviado. Poco después, córner de Amaya que fue despejado pero le quedó a Celaya para improvisar una chilena que fue controlada por Videla sin problemas.

La primera acción por el lado del local llegó con un balón detenido de Parronchi pero el balón fue atrapado por Bangardino. No era sencillo trasladar el esférico y se hacía difícil poder generar juego asociado. Sobre los 14′, Pacheco escapó por izquierda y encaró hacia el medio para luego ceder el balón a Sotto, quien giró y remató desviado. Más tarde, Carrizo probó y exigió a Videla, que tapó volando abajo.

Era un poco más claro a la hora de aproximarse el conjunto de Abaurre pero le faltaba certeza para concretar. Por el lado del Matador, una buena jugada colectiva donde el balón derivó en Sanfilippo y este centró para que Rodríguez realice una media chilena y genere una tapada de Bangardino. El León avanzaba pero no podía generara peligro claro. Hasta que a los 34′ Sotto probó a distancia y Videla despejó al córner.

Cuando llegaban a los 41′, Rodríguez estuvo cerca de abrir el marcador para el anfitrión con un buen remate que se estrelló en el travesaño y se fue afuera. Y a los 42′, cuando casualmente salía el sol en un día apagado, se quebró el cero tras un córner de Parronchi, donde bajó el balón de cabeza Baldaccini y tras un despeje corto de un defensor, Carrasco de volea convirtió para el Azulgrana. A los 44′ con un tiro libre rasante de Sanfilippo estuvo cerca del segundo pero despejó Bangardino. Así se iba el primer tiempo.

De cara al complemento, teniendo en cuenta cómo lo perjudicaba el campo de juego y una molestia, Abaurre sacaba a Amaya y metía a Cabrera para ganar más el balón en el medio. Si bien paraba por cierto tiempo la lluvia, el campo de juego seguía sin favorecer al juego. Aún así los dos buscaban. Y el Albirrojo presionaba en el inicio. Sobre los 4′, córner de Ali que encontró a Vera para un cabezazo que contuvo Videla.

El trámite se mantenía parejo, algo cortado, con uno intentando proponer y con el otro buscando contragolpear. A los 13′ Sotto abrió para Navarro que remató sin fuerza ni dirección a manos de Videla. Dos minutos más tarde, tiro libre de Parronchi, cabezazo apenas desviado de Baldaccini pero sancionaban offside. A los 24′ el Chacarero llegaba a la igualdad tras tiro libre de Carrizo que bajó Celaya y Cabrera anotaba pero en offside, tanto no convalidad.

Iba por más el conjunto visitante y se arrimaba pero no podía ser certero. Navarro recibía en un costado y encaraba hacia el medio para disparar desviado a los 28′. Y a los 30′, tras un córner de Carrizo y Celaya le ganó a todos para conectar el balón y anotar el 1-1. Los locales mandaban al campo a Paul Martín, mientras por la visita ingresaba Abel Méndez. Ninguno se quería conformar.

Y el León estuvo cerca de ponerse en ventaja a los 33′ cuando Cezar le metió el balón a Vera, cuyo control de pecho se fue largo y Videla le impidió el remate. El local avisaba con un cabezazo apenas desviado de Martín pero estaba en fuera de lugar. Hasta que llegando a los 36′ gran pelotazo de Bangardino para Cezar, que mató el balón de excelente manera y cedió para Méndez, quien se metió al área, llegó al fondo y mandó un centro que se elevó y por el segundo palo apareció Arce para empujar al 2-1 del Albirrojo.

Tras el gol rival, el Gaucho tuvo que modificar su juego para ir a buscar de otra manera la paridad. Y a los 41′, tras dos despejes defectuosos Lazzaro metió el balón al área y Carrasco le ganó a Castagno para que le quede a Paul Martín, quien de volea conquistó el 2-2. Quedaba tiempo y los dos aún querían los tres puntos. Fue así que a los 44′, un tiro libre de Carrizo al área encontró a Cezar para cabecear hacia abajo y concretar el 3-2 chacarero ante el flojo intento de Videla. En los minutos restantes y los 5′ agregados el elenco esteño cuidó bien la ventaja y celebró un triunfazo.

Un encuentro complicado, por las condiciones desmejoradas del campo de juego y la lluvia, donde Atlético San Martín supo encontrar el camino hacia la victoria a través de los aciertos en las modificaciones hechas por Alejandro Abaurre. de esta manera, y con el empate entre FADEP y Gutiérrez Sport Club, lidera la Zona 3. En la próxima, el domingo por la tarde recibirá al Celeste.

SÍNTESIS:

Andes Talleres (2): Javier Videla; Gonzalo Contrera, Brian Robledo, Damián Lázzaro, Nicolás Chacón; Facundo Lucero, Sebastián Carrasco, Matías Parronchi, Agustín Sanfilippo; Mauricio Rodríguez y Jesús Baldaccini. DT: Gonzalo Mut – Matías Ligutti.

San Martín (3): Pablo Bangardino; Laureano Rodríguez, Dino Castagno, Juan Gabriel Celaya, Nicolás Pacheco; Nicolás Ali, Cristian Carrizo, Oscar Amaya, Matías Navarro; Javier Sotto y Jesús Vera. DT: Alejandro Abaurre.

Goles: PT 42′ Carrasco (AT). ST 30′ Celaya (SM), 36′ Arce (SM), 41′ Martín (AT) y 44′ Cezar (SM).

Cambios: ST al inicio, Damián Cabrera x Amaya (SM), 14′ Federico Cezar x Sotto (SM), 15′ Horacio Malinar x Parronchi (AT), 22′ Nahuel Vedia x Rodríguez (AT) y Brian Arce x Ali (SM), 30′ Paul Martín x Baldaccini (AT) y 31′ Abel Méndez x Navarro (SM).

Árbitro: Sergio Aguilera. Asistentes: Enrique Luppi y Alejandro Blanco. (Terna de San Rafael)

Cancha: Estadio Ingelmo Nicolás Blázquez.

