Empate de Tacurú en la Zona Campeonato y triunfo de Rivadavia en la Zona Permanencia

Por Soy del Este

Club Tacurú Rugby & Hockey igualaron 1 a 1 como locales ante Club Obras Mendoza y lograron el punto bonus en los penales australianos en el duelo correspondiente a la 3ª fecha de la Zona Campeonato por el torneo Clausura en la Primera B de la Asociación Mendocina de Hockey sobre césped. Por su parte, Centro Deportivo Rivadavia superó por 1 a 0 a Club Atlético Banco de la Nación Argentina en condición de local por la 3ª fecha de la Zona Permanencia.

TACURÚ SUMÓ OTRO BONUS QUE LE PERMITE UBICARSE EN LO MÁS ALTO DE LA ZONA CAMPEONATO

Club Tacurú Rugby & Hockey igualaron 1 a 1 como locales ante Club Obras Mendoza y lograron el punto bonus en los penales australianos en el duelo correspondiente a la 3ª fecha de la Zona Campeonato por el torneo Clausura en la Primera B de la Asociación Mendocina de Hockey sobre césped. Con esta unidad adicional, las Hormigas se posicionan en la cima cuando restan dos fechas para conocer a los semifinalistas.

En la tarde de este sábado se desarrolló un nuevo capítulo del actual certamen en la segunda categoría femenina del hockey sobre césped mendocino y, en lo que respecta a la lucha por el título y el ascenso, tuvo acción Tacurú. El elenco sanmartiniano fue anfitrión de Obras, rival que llegaba un triunfo y una derrota. Las Auriazules siempre han tenido duelos equilibrados con las Rojas y no sería sencillo imponerse.

Y como se esperaba, el trámite tuvo mucha paridad. Cuando el primer cuarto se iba terminando, apareció Sasha Gutiérrez para desnivelar en favor de las esteñas y dejar el marcador 1-0. Pese a que estaban al frente en el resultado, las dirigidas por Walter Conna no podía tomar el control total del encuentro. Y fue por ello que las godoicruceñas alcanzarían el empate sobre los 26′ a través de Pilar García.

Una vez que retornaron del descanso, la historia no se modificó demasiado. Los dos conjuntos buscaron los espacios para poder vulnerar al rival y ponerse en ventaja. Sin embargo, ninguno de los dos elencos logró su cometido. Así el tiempo se iba consumiendo sin que pudieran volver a quebrarse la resistencia. No hubo goles pero sí algunas tarjetas, aunque no cambiaron el andar del encuentro.

Finalmente repartieron puntos, algo que seguramente no dejó conformes a los equipos. Y aún quedaba por definir cuál se llevaría un bonus que podría ser clave pensando en la clasificación para las semifinales. Y allí, las dos arqueras tuvieron un buen desempeño, pero fue clave la labor de María Luz Sánchez Farina para que las Hormigas pudieran quedarse con el punto adicional al imponerse por 2-1.

Con estas dos unidades, Club Tacurú suma 7 puntos y se coloca en la cima de la Zona Campeonato. Detrás están Universidad Nacional de Cuyo con 6, Los Tordos Rugby Club «B» con 5, Obras y Yerutí Hockey Club con 4 y Liceo Rugby Club «B» con 1. En la próxima fecha, las Auriazules recibirán a UNCuyo. Vale recordar que restan dos jornadas y que los primeros cuatro jugarán semifinales.

LAS NARANJAS RECUPERARON LA SONRISA CON UN TRIUNFO JUSTO

Centro Deportivo Rivadavia superó por 1 a 0 a Club Atlético Banco de la Nación Argentina en condición de local por la 3ª fecha de la Zona Permanencia en el Torneo Clausura por la Primera B de la Asociación Mendocina de Hockey sobre césped. El conjunto rivadaviense cortó la sequía en su luchar por evitar el descenso.

En la tarde de este sábado se desarrolló un nuevo capítulo del actual certamen en la segunda categoría femenina del hockey sobre césped mendocino y, en lo que respecta a la lucha por la permanencia, Rivadavia recibió a Banco Nación en un duelo clave para ambos conjuntos. Es que tanto las esteñas como las guaymallinas llegaban a este encuentro con dos derrotas previas y debían empezar a sumar sí o sí.

Teniendo en cuenta la propuesta de ambos conjuntos pero la falta de eficacia que venían presentando, salvo las Naranjas es su primer duelo (derrota 5-3 con Club Vistalba), se esperaba un juego cerrado. También disputado porque ninguno de los dos combinados permitiría facilidades al contrario. Y fue así que transitaron los primeros 15′ generando aproximaciones pero sin poder quebrar el cero en el marcador.

Para el segundo período, el elenco conducido por Marcelo Lorenzini logró vulnerar la resistencia de las Albicelestes y ponerse en ventaja. Tras una asistencia de Milagros García, la santarrosina Celeste Fredes conquistó el 1-0, que a la postre sería el tanteador definitivo. Es que tanto en el tercer cuarto como en el último, las rivadavienses defendieron muy bien la ventaja y las visitantes no lograron acertar.

Con estos tres puntos, Rivadavia suma 3 unidades y deja en el fondo en soledad a CABNA, sin puntos. Vale mencionar que el equipo que concluya en la sexta ubicación, descenderá de manera directa a la Primera C, mientras que los elencos que culminen 4º y 5º deberán jugar una Promoción con equipos de la tercera categoría. En la próxima fecha, las Naranjas se medirán con Club Alemán «B» como visitantes.

Fuente: Soy del Este.-